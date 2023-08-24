Лучший подарок на День Независимости: Украина получила от Турции дрон Bayraktar TB2

Компания Baykar Makina передала один из легендарных беспилотников, которые уже очень помогли украинской армии в борьбе с Россией, нанося удары с большой высоты.

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Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. Украинцы получили в подарок от производителя знаменитый ударный беспилотник Bayraktar TB2, сообщает Главное управление разведки Украины.

Это не первый подобный подарок от турецких друзей. В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2. Украинские разведчики выразили искреннюю благодарность турецким друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти сложные времена.

"Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", — отметили в ГУР.

Bayraktar TB2 впервые поднялся в воздух в 2014 году и поступил на вооружение турецких вооруженных сил в 2015 году. С тех пор он был экспортирован в несколько стран, включая Украину, Азербайджан и Катар.

Это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета (MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 8,2 км. Дальность управления составляет до 150 км. Bayraktar TB2 оснащен различными системами вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-земля" Roketsan MAM-L и MAM-C, а также планирующие бомбы MAM-L.

Bayraktar TB2 широко использовался в боевых действиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Он показал высокую эффективность в уничтожении бронетехники, артиллерийских позиций и живой силы противника. В Украине Bayraktar TB2 применяется для нанесения ударов по российским войскам с самого начала вторжения. Он сыграл важную роль в уничтожении российской техники и вооружения, а также в снижении морального духа российских солдат.

Bayraktar TB2 является одним из самых успешных ударных БПЛА в мире. Он показал высокую эффективность в боевых действиях и стал одним из символов сопротивления Украины российской агрессии.

Основные характеристики Bayraktar TB2:

длина — 6,5 м;

размах крыла — 12 м;

максимальная взлетная масса — 650 кг;

максимальная скорость — 222 км/ч;

продолжительность полета — 24 часа;

высота полета — до 8,2 км;

дальность управления — до 150 км;

полезная нагрузка — до 150 кг (55 кг — оптико-электронная система разведки и целеуказания, 95 кг — боевая);

стоимость: около 69 млн долларов за комплекс в составе 6 дронов, 2 станций управления, 200 ед. боеприпасов и вспомогательного оборудования.

В настоящее время в мире насчитывается более 500 Bayraktar TB2. Дроны стали легендарными во всем мире. А по мнению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута и бригадного генерала ВСУ Алексея Громова, эти БПЛА являются украинским стратегическим оружием наравне с ракетами Точка-У.

Когда Россия вторглась в Украину, то их "блицкриг" был нарушен именно благодаря использованию ВСУ беспилотников Bayraktar, считает украинский эксперт по обороне Тарас Чмут. Такое мнение поддерживает и бригадный генерал ВСУ Алексей Громов. Он считает, что именно турецкие беспилотники являются надежным оружием в руках украинских военных.

"Именно благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 турецкого производства наши военные получили возможность эффективно вести воздушную разведку, своевременно обнаруживать действия противника и одновременно поражать его объекты", — сказал бригадный генерал.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина получила дополнительные Bayraktar и кассетные боеприпасы из Турции. Аналитический портал Oryx сообщает, что Киеву передали 60-мм минометы и 155-мм кассетные снаряды DPICM. А также дополнительные Bayraktar TB2.

Так же сообщалось, что дроны Bayraktar начнут собирать в Украине: турецкая компания Baykar получила лицензии. Власти Турции разрешили производить беспилотники Bayraktar TB2 и Akinci на заводе Avia Ventures, который должен начать работать в 2025 году. Строители уже выполнили почти все подготовительные работы.