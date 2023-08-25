Турция создает "Цифровые войска": дроны будут управлять беспилотными машинами на земле

Наши партнеры провели успешные военные испытания, в которых протестировали совместную работу беспилотников и автономного транспорта.

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Турецкая оборонная компания Havelsan вместе с турецкой армией провела тестирование в рамках глобального военного проекта "Цифровые войска", сообщает Defense News. В специальных учениях задействовали сразу семь воздушных беспилотников и две автономные наземные боевые машины.

Как рассказал журналистам Мехмет Акиф Накар, возглавляющий Havelsan, два дрона Pioneer обеспечивали воздушное наблюдение и направляли беспилотные наземные машины к выявленным целям, в то время как рой из пяти небольших дронов осуществлял разведку. Всю операцию контролировал так называемый "Оперативный центр роя".

Этими наземными машинами управляли прямо с помощью дронов Фото: Havelsan

Такого прогресса компания совместно с Минобороны Турции добилась всего за три года. Компания пока не может комментировать дальнейшую работу над проектом в связи с секретностью.

Концепция "Цифровых войск" направлена ​​на разработку технологий, которые позволят боевым действиям занимать меньше времени и быть более эффективными.

Идея состоит из трех основных пунктов:

обучение и подготовка к бою посредством использования высокотехнологичных симуляторов, разработанных Havelsan;

носимые технологии, которые помогают солдатам легче переносить тяжелые грузы, быстрее двигаться и использовать более тяжелое оружие. Специальные экзоскелеты позволят турецким солдатам поднимать весь в 10 раз больше обычного и обмениваться информацией с товарищами по команде, а также указывать беспилотникам цели для атаки или разведки;

в основе концепции лежит система, позволяющая военным составлять информационное единое целое. Солдаты должны управлять сразу несколькими наземными и воздушными дронами, что позволит экономить людские ресурсы на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что Турция представила мобильную систему РЭБ — MERT EA. Военные смогут без труда переносить компактное оборудование на поле боя или установить его на транспорт, чтобы подавлять врага даже в движении.

А на День Независимости турецкие партнеры подарили Украине дрон Bayraktar TB2. Компания Baykar Makina передала один из легендарных беспилотников, которые уже очень помогли украинской армии в борьбе с Россией, нанося удары с большой высоты.