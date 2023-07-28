Заглушит дроны, связь и даже мины: Турция представила мобильную систему РЭБ — MERT EA

Военные смогут без труда переносить компактное оборудование на поле боя или установить его на транспорт, чтобы подавлять врага даже в движении.

Related video

Компания Meteksan Defense на выставке IDEF 2023 в Турции представила особую систему радиоэлектронной борьбы MERT EA (Electronic Attack), сообщает портал UST. В отличие от других систем РЭБ новая разработка выгодно отличается своим небольшим размером и ее можно перемещать вручную прямо на поле боя.

MERT EA – это сугубо турецкая разработка, полностью созданная в рамках соглашения компании и Агентства оборонной промышленности Турции. Военные хотят использовать эту систему РЭБ для перехвата связи противника с его дронами, т.е. глушить сигнал и дезориентировать беспилотники. Так же MERT EA способна подавлять сигналы переговоров врага и, самое главное, глушить связь на определенной территории, чтобы противник не мог удаленно активировать взрывные устройства.

В данный момент продолжается усовершенствование MERT EA с тем, чтобы ее можно быстро и легко интегрировать в военный транспорт, для использования MERT EA прямо в движении. Так же инженеры компании работают над более удобными способами удаленного управления РЭБ, хотя уже сейчас настройка РЭБ происходит со смартфона или планшета.

Эта РЭБ может перекрыть весь диапазон частот V/UHF и использоваться для защиты стационарного объекта или защиты движущегося транспортного средства/колонны от ловушек и радиоуправляемых мин. MERT EA может питаться от собственных аккумуляторов, а также работать от автомобильного генератора переменного тока.

MERT EA достаточно компактная, чтобы легко перемещать ее куда нужно Фото: Meteksan Defense

"Платформа MERT станет важным фактором формирования инновационной перспективы в области радиоэлектронной борьбы и предназначена для нейтрализации одновременно разных целей на больших дистанциях. Мы очень гордимся тем, что предлагаем нашим силам безопасности систему электронного нападения MERT с ее оригинальным дизайном, программным и аппаратным обеспечением, разработанным с учетом новейших технологий" – заявил Эрдал Торун, вице-президент Meteksan Defence.

Эта не первая новинка, которую представила Meteksan Defense на выставке IDEF 2023. Компания показала особый Retinar AESA Radar под названием FELIX. Главной особенностью устройства является то, что этот комплекс можно установить на военный транспорт и прямо во время патрулирования или на марше отслеживать активность вражеских беспилотников.

Тем временем РФ создает компактную систему для охоты на мини-дроны ВСУ. По словам россиян, новая станция сможет обнаружить популярные дроны типа DJI Mini и Mavic. Она находится на финальном этапе разработке и будет готова к осени.