Заглушить дрони, зв'язок і навіть міни: Туреччина представила мобільну систему РЕБ — MERT EA

Військові зможуть без зусиль переносити компактне обладнання на поле бою або встановити його на транспорт, щоб придушувати ворога навіть у русі.

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Компанія Meteksan Defense на виставці IDEF 2023 у Туреччині представила особливу систему радіоелектронної боротьби MERT EA (Electronic Attack), повідомляє портал UST. На відміну від інших систем РЕБ нова розробка вигідно вирізняється своїм невеликим розміром і її можна переміщати вручну прямо на полі бою.

MERT EA — це суто турецька розробка, повністю створена в рамках угоди компанії та Агентства оборонної промисловості Туреччини. Військові хочуть використовувати цю систему РЕБ для перехоплення зв'язку противника з його дронами, тобто глушити сигнал і дезорієнтувати безпілотники. Так само MERT EA здатна пригнічувати сигнали переговорів ворога і, найголовніше, глушити зв'язок на певній території, щоб противник не міг віддалено активувати вибухові пристрої.

Наразі триває вдосконалення MERT EA для того, щоб її можна було швидко і легко інтегрувати у військовий транспорт, для використання MERT EA прямо в русі. Так само інженери компанії працюють над більш зручними способами віддаленого управління РЕБ, хоча вже зараз налаштування РЕБ відбувається зі смартфона або планшета.

Ця РЕБ може перекрити весь діапазон частот V/UHF і використовуватися для захисту стаціонарного об'єкта або захисту транспортного засобу/колони, що рухається, від пасток і радіокерованих мін. MERT EA може живитися від власних акумуляторів, а також працювати від автомобільного генератора змінного струму.

MERT EA досить компактна, щоб легко переміщати її куди потрібно Фото: Meteksan Defense

"Платформа MERT стане важливим фактором формування інноваційної перспективи в галузі радіоелектронної боротьби та призначена для нейтралізації одночасно різних цілей на великих дистанціях. Ми дуже пишаємося тим, що пропонуємо нашим силам безпеки систему електронного нападу MERT з її оригінальним дизайном, програмним і апаратним забезпеченням, розробленим з урахуванням новітніх технологій", — заявив Ердал Торун, віцепрезидент Meteksan Defence.

Це не перша новинка, яку представила Meteksan Defense на виставці IDEF 2023. Компанія показала особливий Retinar AESA Radar під назвою FELIX. Головною особливістю пристрою є те, що цей комплекс можна встановити на військовий транспорт і просто під час патрулювання або на марші відстежувати активність ворожих безпілотників.

Тим часом РФ створює компактну систему для полювання на мінідрони ЗСУ. За словами росіян, нова станція зможе виявити популярні дрони типу DJI Mini та Mavic. Вона перебуває на фінальному етапі розробки та буде готова до осені.