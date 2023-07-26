Виявить бойові дрони під час їзди: як працює новий радар FELIX для транспорту (відео)

За словами турецьких інженерів, система помічає різні види безпілотників, включно з "камікадзе", тактичні та наземні апарати. Її пропонують використовувати для захисту конвоїв і VIP-персон.

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Компанія Meteksan Defense на виставці IDEF 2023 представила особливий Retinar AESA Radar під назвою FELIX, повідомляє портал UST. Головною особливістю пристрою є те, що цей комплекс можна встановити на військовий транспорт і прямо під час патрулювання або на марші відстежувати активність ворожих безпілотників.

Радар Retinar AESA зможе виявляти та відстежувати не тільки міні/мікро БПЛА, а й дрони-камікадзе і тактичні безпілотники. Радар здійснює активне електронне сканування і може покрити 90 x 90 градусів у кожну сторону всього лише однією радіолокаційною панеллю. Можна домогтися охоплення в 360 градусів, якщо використовувати відразу чотири радари — вони утворюють єдину мережу.

У разі встановлення кількох антен система FELIX забезпечить захист 360 градусів Фото: Meteksan Defense

Крім дронів система FELIX вміє виявляти та наземний безпілотний транспорт (UGV) противника, причому контролюючи при цьому і повітряну зону. Це стало можливим завдяки підвищеній продуктивності відстеження з високою частотою оновлення.

Завдяки своїй конструкції та низькому енергоспоживанню радіолокаційний комплекс може використовуватися для стаціонарної охорони особливо важливих об'єктів і рубежів, а також інтегруватися в рухомі транспортні засоби. Retinar AESA захистить війська або патрулі прямо в русі, забезпечуючи безпеку загонів або підтримуючи охорону конвоїв і VIP-персон.

Іззет Аділ Бактір, віцепрезидент Meteksan Defense Radar Systems, заявив, що Retinar AESA був спеціально розроблений відповідно до потреб збройних сил у боротьбі із загрозами нового покоління. Особливо це стосується дронів-камікадзе, які стали сьогодні новою реальністю на полях битв.

Подробиці роботи системи FELIX

Це не перша презентація незвичайного пристрою від турецького військово-промислового гіганта. Трохи раніше в рамках виставки IDEF 2023 компанія продемонструвала спільну розробку з ARES Shipyard — автономний човен-камікадзе ULAQ KAMA, який може вмістити 200 кг вибухівки й підірвати будь-який корабель.

Раніше Фокус розповідав, що на виставці IDEF 2023 у Туреччині українські розробники показали свій безпілотний човен MAGURA V5. Він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.