Обнаружит боевые дроны во время езды: как работает новый радар FELIX для транспорта (видео)

По словам турецких инженеров, система замечает разные виды беспилотников, включая "камикадзе", тактические и наземные аппараты. Ее предлагаю использовать для защиты конвоев и VIP-персон.

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Компания Meteksan Defense на проходящей выставке IDEF 2023 представила особый Retinar AESA Radar под названием FELIX, сообщает портал UST. Главной особенностью устройства является то, что этот комплекс можно установить на военный транспорт и прямо во время патрулирования или на марше отслеживать активность вражеских беспилотников.

Радар Retinar AESA сможет обнаруживать и отслеживать не только мини/микро БПЛА, но также дроны-камикадзе и тактические беспилотники. Радар осуществляет активное электронное сканирование и может покрыть 90 x 90 градусов в каждую стороны всего лишь одной радиолокационной панелью. Можно добиться охвата в 360 градусов, если использовать сразу четыре радара – они образуют единую сеть.

При установке нескольких антенн система FELIX обеспечит защиту 360 градусов Фото: Meteksan Defense

Кроме дронов система FELIX умеет выявлять и наземный беспилотный транспорт (UGV) противника, причем контролируя при этом и воздушную зону. Это стало возможным благодаря повышенной производительности отслеживания с высокой частотой обновления.

Благодаря своей конструкции и низкому энергопотреблению радиолокационный комплекс может использоваться для стационарной охраны особо важных объектов и рубежей, а также интегрироваться в движущиеся транспортные средства. Retinar AESA защитит войска или патрули прямо в движении, обеспечивая безопасность отрядов или поддерживая охрану конвоев и VIP-персон.

Иззет Адил Бактир, вице-президент Meteksan Defense Radar Systems, заявил, что Retinar AESA был специально разработан в соответствии с потребностями вооруженных сил в борьбе с угрозами нового поколения. Особенно это касается дронов-камикадзе, которые стали сегодня новой реальностью на полях сражений.

Подробности работы системы FELIX

Это не первая презентация необычного устройства от турецкого военно-промышленного гиганта. Чуть ранее в рамках выставки IDEF 2023 компания продемонстрировала совместную разработку с ARES Shipyard – автономную лодку-камикадзе ULAQ KAMA, которая может вместить 200 кг взрывчатки и взорвать любой корабль.

Ранее Фокус рассказывал, что на выставке IDEF 2023 в Турции украинские разработчики показали свою беспилотную лодку MAGURA V5. Она предназначена для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.