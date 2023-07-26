200 кг взрывчатки на борту: новый дрон-камикадзе ULAQ KAMA уничтожит любой корабль (видео)

Турецкие инженеры утверждают, что их автономный беспилотник способен преодолеть более 370 километров, оставаясь малозаметной на море. Первые лодки обещают изготовить уже в 2024 году.

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На выставке военного оборудования и техники IDEF 2023 турецкая оборонная компания METEKSAN и судостроительная верфь ARES Shipyard представили беспилотную лодку-камикадзе ULAQ KAMA, сообщается на официальной страницу верфи в Facbook. Этот смертоносный катер станет новой доминирующей силой на море, говорят разработчики.

ULAQ KAMA имеет длину всего 6,4 метра и удивительно низкую осадку в 30 сантиметров, что позволяет лодке двигаться очень близко к поверхности, почти незаметно для врага. Рабочая скорость лодки-камикадзе составляет около 40 км/ч, и она способна нести на своем борту 200 кг взрывчатки, что является огромной угрозой для кораблей любого класса. ULAQ KAMA довольно уверенно может осуществлять операции в любую погоду и выдерживать морской шторм силой 4 балла. Расстояние, которое лодка может преодолеть для подрыва вражеского судна, составляет более 370 км.

Для управления лодкой-камикадзе используется различные навигационные системы и приборы: AJ-GNSS, дневная навигационная камера, тепловизионная навигационная камера, стабилизированная наклонно-поворотная дневная камера и зашифрованная спутниковая связь. Оператор может удаленно управлять этим катером или заранее проложить для него маршрут и тогда ULAQ KAMA самостоятельно найдет свою цель.

Представители разработчиков ULAQ KAMA на выставке IDEF 2023 Фото: Скриншот

"Мы уверены, что беспилотный надводный корабль ULAQ является одним из лучших решений для защиты нашей страны и защиты наших морских интересов. Сочетая самые передовые технологии и многолетний опыт, воплощенные в этом проекте, ULAQ KAMA станет надежной опорой безопасности Турции и ее союзников", — заявил главный исполнительный директор верфи ARES Утку Аланч.

По утверждению компании, производственная инфраструктура уже готова начать выпуск первых ULAQ KAMA в кратчайшие сроки. Причем первые 100 беспилотников-камикадзе разработчики готовы предоставить заказчикам уже менее чем через год.

Презентация лодки-камикадзе ULAQ KAMA

Тем временем РФ начала создавать собственные морские дроны со взрывчаткой. Они так же будут нести до 200 кг смертоносного груза, но пока что их делают в виде деревянных прототипов.

А Украина уже показала на выставке IDEF 2023 в Турции свою беспилотную лодку MAGURA V5. Она предназначена для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.