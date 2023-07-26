200 кг взрывчатки на борту: новый дрон-камикадзе ULAQ KAMA уничтожит любой корабль (видео)
Турецкие инженеры утверждают, что их автономный беспилотник способен преодолеть более 370 километров, оставаясь малозаметной на море. Первые лодки обещают изготовить уже в 2024 году.
На выставке военного оборудования и техники IDEF 2023 турецкая оборонная компания METEKSAN и судостроительная верфь ARES Shipyard представили беспилотную лодку-камикадзе ULAQ KAMA, сообщается на официальной страницу верфи в Facbook. Этот смертоносный катер станет новой доминирующей силой на море, говорят разработчики.
ULAQ KAMA имеет длину всего 6,4 метра и удивительно низкую осадку в 30 сантиметров, что позволяет лодке двигаться очень близко к поверхности, почти незаметно для врага. Рабочая скорость лодки-камикадзе составляет около 40 км/ч, и она способна нести на своем борту 200 кг взрывчатки, что является огромной угрозой для кораблей любого класса. ULAQ KAMA довольно уверенно может осуществлять операции в любую погоду и выдерживать морской шторм силой 4 балла. Расстояние, которое лодка может преодолеть для подрыва вражеского судна, составляет более 370 км.
Для управления лодкой-камикадзе используется различные навигационные системы и приборы: AJ-GNSS, дневная навигационная камера, тепловизионная навигационная камера, стабилизированная наклонно-поворотная дневная камера и зашифрованная спутниковая связь. Оператор может удаленно управлять этим катером или заранее проложить для него маршрут и тогда ULAQ KAMA самостоятельно найдет свою цель.
"Мы уверены, что беспилотный надводный корабль ULAQ является одним из лучших решений для защиты нашей страны и защиты наших морских интересов. Сочетая самые передовые технологии и многолетний опыт, воплощенные в этом проекте, ULAQ KAMA станет надежной опорой безопасности Турции и ее союзников", — заявил главный исполнительный директор верфи ARES Утку Аланч.
По утверждению компании, производственная инфраструктура уже готова начать выпуск первых ULAQ KAMA в кратчайшие сроки. Причем первые 100 беспилотников-камикадзе разработчики готовы предоставить заказчикам уже менее чем через год.
Тем временем РФ начала создавать собственные морские дроны со взрывчаткой. Они так же будут нести до 200 кг смертоносного груза, но пока что их делают в виде деревянных прототипов.
А Украина уже показала на выставке IDEF 2023 в Турции свою беспилотную лодку MAGURA V5. Она предназначена для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.