200 кг вибухівки на борту: новий дрон-камікадзе ULAQ KAMA знищить будь-який корабель (відео)

Турецькі інженери стверджують, що їхній автономний безпілотник здатний подолати понад 370 кілометрів, залишаючись малопомітним на морі. Перші човни обіцяють виготовити вже у 2024 році.

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На виставці військового обладнання і техніки IDEF 2023 турецька оборонна компанія METEKSAN і суднобудівельна верф ARES Shipyard презентували безпілотний човен-камікадзе ULAQ KAMA, повідомляють на офіційній сторінці верфі у Facbook. Цей смертоносний катер стане новою домінуючою силою на морі, кажуть розробники.

ULAQ KAMA має довжину всього 6,4 метра і напрочуд низьку осадку в 30 сантиметрів, що дозволяє човну рухатися дуже близько до поверхні, майже непомітно для ворога. Робоча швидкість човна-камікадзе становить близько 40 км/год, і він здатен нести на своєму борту 200 кг вибухівки, що є величезною загрозою для кораблів будь-якого класу. ULAQ KAMA доволі впевнено може здійснювати операції в будь-яку погоду і витримувати морський шторм силою 4 бали. Відстань, яку човен може подолати для підриву ворожого судна, становить понад 370 км.

Для управління човном-камікадзе використовується різні навігаційні системи та прилади: AJ-GNSS, денна навігаційна камера, тепловізійна навігаційна камера, стабілізована похило-поворотна денна камера та зашифрований супутниковий зв'язок. Оператор може віддалено керувати цим катером або заздалегідь прокласти для нього маршрут і тоді ULAQ KAMA самостійно знайде свою ціль.

Представники розробників ULAQ KAMA на виставці IDEF 2023 Фото: Скриншот

"Ми впевнені, що безпілотний надводний корабель ULAQ є одним із найкращих рішень для захисту нашої країни та захисту наших морських інтересів. Поєднуючи найпередовіші технології та багаторічний досвід, втілені в цьому проєкті, ULAQ KAMA стане надійною опорою безпеки Туреччини та її союзників", — заявив головний виконавчий директор верфі ARES Утку Аланч.

За твердженням компанії, виробнича інфраструктура вже готова почати випуск перших ULAQ KAMA в найкоротші терміни. Причому перші 100 безпілотників-камікадзе розробники готові надати замовникам уже менш ніж за рік.

Презентація човна-камікадзе ULAQ KAMA

Тим часом РФ почала створювати власні морські дрони з вибухівкою. Вони так само нестимуть до 200 кг смертоносного вантажу, але поки що їх роблять у вигляді дерев'яних прототипів.

А Україна вже показала на виставці IDEF 2023 у Туреччині свій безпілотний човен MAGURA V5. Він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.