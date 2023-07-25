РФ почала створювати власні морські дрони з вибухівкою: що відомо

Виріб виглядає дуже "сирим", проте стверджується, що він зможе нести до 200 кг вибухової речовини.

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В мережі зʼявились фотографія, ймовірно, російської версії морського дрона з 200 кг вибухівки. Про це повідомляє низька українських телеграм-каналів.

У відкритому доступі з'явилась фотографія з деревʼяним корпусом морського дрона. Заявляється, що він має нести до 200 кг вибухівки. При цьому сам дрон виглядає дуже "сирим" та виглядає саморобним виробом з дерева. Раніше у росЗМІ заявили, що РФ планує створити в окупованому Севастополі та Маріуполі центри з розробки безпілотників та надводних дронів. Проте стверджувалось, що вони будуть виключно "цивільного" призначення.

У Defense Express додають, що на світлинах радше видно деревʼяний макет, на якому відпрацьовують розташування окремих елементів обладнання на майбутніх виробах, ніж вже готову машину. Всередині не видно, де буде відсік з основним обладнанням, а також де будуть розміщуватись силові установки. Також у виданні звертають увагу, що пульт керування дуже схожий з тим, що окупанти використовують на наземній безекіпажній техніці.

"Платформа М" з джойстиком керування

Зокрема такий джойстик є на роботизованій системі "Платформа-М". В цьому випадку сигнал від пульта керування діяв на відстані до 1,5 км. А окрім джойстика має бути компʼютер. При цьому варто зазначити, що застосування морських дронів з боку РФ було один раз. В лютому Генштаб підтвердив, що РФ застосувала морський дрон, проте без деталей. З того часу нового застосування морських дронів-камікадзе не було.

При цьому деревʼяний корпус може бути виправданим у двох випадках: бажання максимально здешевити вартість виробництва та зробити виріб майже неможливим до виявлення.

Нагадаємо, 20 липня росЗМІ писали, що в Чорному морі помітили морський дрон SeaTrac Systems SP48 для розвідки.

20 липня у британській розвідці заявили, що Чорноморський флот опиниться в небезпеці після виходу РФ із зернової угоди.