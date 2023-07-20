Чорноморський флот опиниться в небезпеці після виходу РФ із зернової угоди, — розвідка Британії

За інформацією аналітиків, Кремль давно ухвалив рішення припинити угоду, однак зараз вигадує нові причини, чому "довелося" піти на цей крок. Майбутні блокадні операції з їхнього боку можуть мати наслідки.

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Російська Федерація робить усе для того, щоб зупинити будь-яке судноплавство з українських портів у Чорному морі. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 липня.

Аналітики зазначають, що 17 липня Кремль ухвалив рішення не продовжувати "зернову угоду", яка була підписана влітку минулого року. Це повністю анулювало угоду про безпеку і транспортування продовольства під загрозою.

"Угода про безпеку попри війну гарантувала безпечний прохід суден, які експортують зерно з України. Росія прагне стримувати всі торгові судна з українських портів. РФ, імовірно, прийняла рішення вийти з неї деякий час тому, тому що зробила висновки, що угода більше не відповідає її інтересам", — ідеться в повідомленні.

Усе це російська пропаганда намагається замаскувати дезінформацією про те, нібито вихід з угоди пов'язаний із побоюваннями, що цивільні кораблі можуть наражатися на ризик від українських мін. Також звучать наративи про те, що Київ нібито використовував коридор у військових цілях, проте жодних доказів не надійшло.

19 липня в Міноборони РФ заявили, що починаючи з четверга всі судна, які наближаються до України, будуть також вважатися військовими об'єктами, які потенційно можуть нести зброю.

"Російський Чорноморський флот (ЧМФ), імовірно, тепер відіграватиме активнішу роль у припиненні будь-якої торгівлі, що триває. Однак блокадні операції ЧМФ наражатимуться на небезпеку з боку українських безпілотних надводних кораблів і крилатих ракет берегової оборони", — підсумували британські аналітики.

Британські аналітики провели аналіз виходу РФ із "зернової угоди" Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що російські окупанти знищили десятки тисяч тонн зерна, про що повідомили в Мінагрополітики. Сталося це під час нічної атаки по об'єктах портової інфраструктури, які були залучені до реалізації "зернової угоди".