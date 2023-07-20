Росіяни помітили в Чорному морі морський дрон SeaTrac Systems SP48 зі США: що про нього відомо
Дрон-розвідник нібито супроводжували ще й патрульний літак Р-72 ВМС Туреччини та шість невідомих БПЛА, пишуть російські медіа.
Російська сторона заявила про те, що біля Одеси помітили надводний безпілотник-розвідник SeaTrac Systems SP48 зі США. Про те, що дрон уперше від початку російсько-української війни з'явився на цій геолокації, написало медіа Mash увечері, 19 липня.
За інформацією росЗМІ, надводний дрон помітили в середу, 19 липня, о 8:00. Техніка нібито проходила так званим "зерновим коридором", яким іноземні судна із зерном на бортах виходять з українських портів. Журналісти стверджують, що безпілотник "працював" не один. Нібито поруч із ним були помічені турецький патрульний літак Р-72 і шість невідомих БПЛА. Крім того, як пише медіа, недалеко над місцем перебування надводного розвідника літав французький літак, який теж нібито розвідував обстановку.
Що відомо про безпілотник SeaTrac SP-48
Це — багатофункціональний автономний надводний апарат, що працює на сонячних батареях. Він оснащений ефективним самобалансувальним корпусом і сонячною батареєю, що дає йому змогу працювати в будь-яких морських умовах — від прибережних до відкритого океану.
Завдяки своїм технічним характеристикам, SeaTrac SP-48 не залежить від сили вітру та хвиль. Також він має великий акумулятор і вантажність.
Безпілотник SeaTrac SP-48:
- спостерігає за водним простором у режимі реального часу;
- розвідує і збирає дані;
- рухається за курсом запланованого раніше маршруту;
- змінює курс у режимі реального часу і встановлює шляхові точки;
- виявляє судна й ухилення від суден за допомогою автоматичної ідентифікаційної системи;
- підтримує карти NOAA і забезпечує відображення супутників, введення шляхових точок і маршрутів;
- підтримує широкий спектр приладів сторонніх виробників.
Дрон працює в трьох режимах: ручному, контрольованої автономії й в повністю автономному.
Технічні характеристики американського дрона SeaTrac SP-48
- довжина — 4.8 м;
- вантажність — до 70 кг;
- ємність акумулятора — 6.75 кВт-год;
- стільниковий зв'язок — 3G і 4G;
- АІС — AIS transceiver;
- максимальна швидкість — 4.5 морських вузлів.
Нагадаємо, 20 липня російські хакери звинуватили два кораблі в підриві Кримського мосту. За версією хакерів, танкери зустрілися в Чорному морі, щоб перекинути безпілотники з одного борту на інший.
А 10 квітня ЗМІ писали про те, що РФ восени 2022 року мало не збила над Чорним морем літак-розвідник Великої Британії. Якби російські винищувачі ще трохи поатакували літак, він міг самознищитися і стати приводом для вступу НАТО у війну.