Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України, — WP

Інцидент стався восени 2022 року біля узбережжя Криму, коли російські винищувачі намагалися перехопити RC-135 Rivet Joint. За словами журналістів, збиття літака могло призвести до вступу НАТО у війну проти Росії.

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ВКС РФ ледь не збили британський літак-розвідник, який патрулював над Чорним морем. Про це 9 квітня повідомляє Washington Post з посиланням на оприлюднені секретні документи Пентагону.

Згідно з секретним американським воєнним документом, який невідомі оприлюднили в мережі, інцидент більш значний, ніж повідомлялося раніше, і міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні.

Він стався 29 вересня 2022 року біля узбережжя Криму. 2 російські винищувачі Су-27 перехопили британський RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, а один із російських літаків випустив ракету, яка пролетіла на близькій відстані від британського повітряного судна. Про це також повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес Палаті громад країни. Але публічно міністр не називав цей інцидент "майже збиттям", а запуск ракети пояснив "технічною несправністю" російського Су-27.

Представники оборонного відомства США відмовилися коментувати вміст витоку документа.

Згідно з секретним документом, французькі та британські літаки здійснювали розвідувальні польоти з екіпажем над Чорним морем між 29 вересня та 26 лютого, тоді як американці покладалися на безпілотники, серед яких RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel та MQ- 9 Жнець. Декілька таких рейсів відбувалися щомісяця, йдеться в документі. Представники американських збройних сил заявили, що вони зазвичай оприлюднюють плани таких польотів.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив минулого місяця, що важливо зберегти Чорне море та небо над ним відкритими для всіх країн.

"Чорне море, – сказав він, – є критично важливим міжнародним морським шляхом, який підтримує багатьох наших союзників по НАТО, включно Румунію, Болгарію та Туреччину, і не належить жодній країні".

Нагадаємо, що 8 квітня румунські винищувачі F-16, які базуються у країнах Балтії в межах місії повітряного патрулювання НАТО, перехопили два російських Су-27. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до нагородження льотчиків винищувачів Су-27, причетних до збиття американського розвідувального дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем