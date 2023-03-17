Шойгу хоче нагородити льотчиків Су-27 за збитий американський дрон, — Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили, що БПЛА міг порушити встановлені межі району, де країна агресорка "проводить СВО". Також зазначили, що про кордони цієї зони повітряного простору повідомили усіх його користувачів.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до нагородження льотчиків винищувачів Су-27, причетних до збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем. За версією країни агресорки, військові запобігли порушенню БПЛА "меж району тимчасового режиму використання повітряного простору". Про це написала пресслужба Міноборони РФ.

У Міноборони стверджують, що усі користувачі міжнародного повітряного простору були проінформовані про те, що певна зона "встановлена для проведення СВО". Американський безпілотник нібито летів у напрямку кордону РФ з вимкненими транспондерами, тому для його ідентифікації у небо підняли літаки ворожої ППО.

"Внаслідок різкого маневрування в районі 9.30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом контакту не вступали й безнапасно повернулися на аеродром базування", — повідомили у міністерстві РФ.

Нагадаємо, американський БПЛА MQ-9 Reaper зіткнувся з російським літаком Су-27 у повітрі над Чорним морем 14 березня.

16 березня ЗМІ повідомили, що росіяни змогли дістати уламки безпілотника з моря. Однак у США завірили, що ніяких секретних даних з нього у ЗС РФ отримати не вийде.

Також 16 березня американські військові опублікували кадри, на яких російські винищувачі заходять на перехоплення БПЛА та скидають частину палива.

Сьогодні, 17 березня, інцидент прокоментував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. На його думку, американці знахабніли, тому церемонитись з ними не варто. Сенатора США посадовець назвав убл***ком.