Російський Су-27 зіткнувся з американським MQ-9 Reaper над Чорним морем: з'явилися подробиці

Один із кількох російських Су-27, які діяли над міжнародними водами Чорного моря, навмисно пролетів перед безпілотником MQ-9 Reaper і скинув перед ним паливо. Ще один із винищувачів ЗС РФ пошкодив пропелер MQ-9 Reaper у хвостовій частині. Після цього американцям довелося збити БПЛА. У заяві командування США дії Росії назвали безрозсудними та непрофесійними.

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У вівторок, 14 березня, російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що один із кількох російських Су-27, які діяли над міжнародними водами Чорного моря, навмисно пролетів перед американським безпілотником і скинув паливо перед ним. Один із винищувачів також пошкодив пропелер MQ-9 Reaper, який кріпився у хвостовій частині дрона, після чого американцям довелося збивати дрон.

"Наш MQ-9 проводив звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли був перехоплений російським повітряним літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9", — заявив генерал ВПС США Джеймс Гекер.

"Приблизно о 7:03 вечора один із російських літаків Су-27 пошкодив гвинт БПЛА MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів до зіткнення Су-27 злили паливо та пролетіли перед MQ-9", — йдеться в заяві ВПС США.

"Ці небезпечні та непрофесійні дії з боку росіян ледь не призвели до краху обох літальних засобів. Авіація США та союзних сил продовжать операції в міжнародному повітряному просторі та вимагатимуть від росіян поводитися професійно й дотримуватися безпеки", — пояснив представник США.

CNN із посиланням на джерела в американській армії повідомляє, що російський Су-27 пошкодив пропелер безпілотника MQ-9 Reaper.

Російська й американська авіація діяли над Чорним морем, відколи почалося масштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, але це перший випадок безпосереднього зіткнення, який міг призвести до небезпечної ескалації.

Американські MQ-9 Reaper діяли над Чорним морем ще до початку вторгнення, ці розвідувальні дрони відстежували те, що відбувається в районі моря.

Реакція Білого дому

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент США Джо Байден поінформував про те, що сталося. За його словами, раніше траплялися й інші подібні інциденти, але цей випадок був "небезпечним і непрофесійним" та призвів до катастрофи літака.

"У цьому плані це унікальний випадок", — сказав Кірбі.

Безпілотник MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper може перебувати на висоті понад 15 км над поверхнею землі, він оснащений різними датчиками для збору розвідданих протягом тривалого часу, що робить його ідеальною платформою для відстеження переміщень на полі бою та в Чорному морі.

Нагадаємо, що росіяни вперше показали новий дрон-літак, який не вміє літати.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЗСУ розповіли, як українські бійці відбивають атаки іранських БПЛА.