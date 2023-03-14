Росіяни вперше показали новий дрон-літак, який не вміє літати: для чого він потрібен

Творці пропонують використовувати БПЛА для перевезення вантажу та скидання боєприпасів. Він має вперше піднятися в небо у квітні.

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У Росії завершуються наземні випробування безпілотника ТрАМП (Транспортна авіаційна багатофункціональна платформа), який поки що не вміє літати. Російське агентство "РИА Новости" опублікувало перший відеоролик, де апарат вперше показали у дії.

Розробники зняли на камеру процес кермування безпілотника по засніженій злітно-посадковій смузі, під час цих випробувань вони перевірили і налагодили системи управління. Після цього ТрАМП декілька разів проїхався по аеродрому без відриву від поверхні. Тож поки невідомо, чи зможе нова російська машина літати, чи тільки їздити на триколісному шасі. Як запевняють творці, задні стійки мають забираються під час зльоту.

Зовні ТрАМП виглядає як звичайний літальний апарат літакового типу з високорозташованим прямим крилом та двокільовим V-подібним хвостовим оперенням. У передній частині знаходиться гвинтовий двигун, а в центрі фюзеляж помітно розширюється — саме там знаходиться вантажний відсік об'ємом 2650 літрів. З обох боків обладнані двоє дверцят, які відкриваються або повністю знімаються для навантаження або вивантаження великих вантажів.

Джерело повідомило ЗМІ, що в межах наземних випробувань ТрАМП уже здійснив десятки кермувань й відпрацював управління. Незабаром на БПЛА планують встановити інший двигун із великим трилопатевим гвинтом і поліпшене шасі, після чого він розпочне випробувальні польоти. Згідно з планом росіян, дрон вперше спробує піднятися в небо у квітні. Розробники хотіли запустити ТрАМП раніше, але для цього команді не вистачало низки фахівців.

"РИА Новости" із посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі РФ пише, що ТраМП може піднімати вантаж до 250 кг і скидати великі об'єкти з повітря на парашуті. Заявлена дальність польоту – 600 км, крейсерська швидкість – 195 км/год, максимальна висота – 3 км. Замість вантажу всередину апарату можна помістити радіолокаційне, оптичне, картографічне та інше обладнання, а також систему скидання боєприпасів.

Перевагами БПЛА росіяни називають посилене пневматичне шасі, що дозволяє злітати чи сідати на короткі та погано підготовлені майданчики. Модульна конструкція нібито дозволяє швидше ремонтувати апарат, змінюючи крило, двигун та шасі в польових умовах. Його пропонують використовувати для моніторингу та сільськогосподарських робіт, хоча "ударне корисне навантаження" прямо говорить про бойове застосування.

Раніше писали, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" модифікували, використовуючи досвід війни в Україні. Його оснастили більш потужною бойовою частиною для знищення важкої техніки та покращеною електронікою.