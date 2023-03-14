Россияне впервые показали новый дрон-самолет, не умеющий летать: для чего он нужен

Создатели предлагают использовать БПЛА для перевозки груза и сброса боеприпасов. Он должен впервые подняться в небо в апреле.

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В России завершаются наземные испытания беспилотника ТрАМП (Транспортная авиационная многофункциональная платформа), который пока не умеет летать. Российское агентство "РИА Новости" опубликовало первый видеоролик, где аппарат впервые показали в действии.

Разработчики сняли на камеру процесс руления беспилотника по заснеженной взлетно-посадочной полосе, в ходе этих испытаний они проверили и отладили системы управления. После этого ТрАМП несколько раз проехался по аэродрому без отрыва от поверхности. Так что пока неизвестно, сможет ли новая российская машина летать, или только ездить на трехколесном шасси. Как уверяют создатели, задние стойки должны убираются при взлете.

Внешне ТрАМП выглядит как обычный летательный аппарат самолетного типа с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. В передней части находится винтовой двигатель, а в центре фюзеляж заметно расширяется — именно там находится грузовой отсек объемом 2650 литров. По бокам оборудованы две дверцы, которые открываются или полностью снимаются для погрузки или выгрузки больших грузов.

Источник сообщил СМИ, что в рамках наземных испытаний ТрАМП уже совершил десятки рулежек и отработал управление. Вскоре на БПЛА планируют поставить другой двигатель с большим трехлопастным винтом и улучшенное шасси, после чего он приступит к испытательным полетам. Согласно плану россиян, дрон впервые попробует подняться в небо в апреле. Разработчики хотели запустить ТрАМП раньше, но для этого команде не хватало ряда специалистов.

"РИА Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ пишет, что ТраМП может поднимать груз до 250 кг и сбрасывать крупные объекты с воздуха на парашюте. Заявленная дальность полета — 600 км, крейсерская скорость — 195 км/ч, потолок высоты — 3 км. Вместо груза внутрь аппарата можно поместить радиолокационное, оптическое, картографическое и другое оборудование, а также систему сброса боеприпасов.

Преимуществами БПЛА россияне называют усиленное пневматическое шасси, позволяющее взлетать или садиться на короткие и плохо подготовленные площадки. Модульная конструкция якобы позволяет быстрее ремонтировать аппарат, меняя крыло, двигатель и шасси в полевых условиях. Его предлагают использовать для мониторинга и сельскохозяйственных работ, хотя "ударная полезная нагрузка" прямо говорит о боевом применении.

Ранее писали, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" модифицировали, используя опыт войны в Украине. Его оснастили более мощной боевой частью для уничтожения тяжелой техники и улучшенную электронику.