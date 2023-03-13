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Диджитал Российско-украинская война

Дрон "Ланцет" изменили после года войны: что известно о модернизации беспилотника

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Фото: Скриншот | Дрон-камикадзе типа "Ланцет"

Российские СМИ утверждают, что боевая часть БПЛА была усилена.

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Информационное агентство РИА Новости, со ссылкой на неназванного источника, сообщило, что ударный дрон ВС РФ "Ланцент" был модернизирован с учетом опыта применения на войне, которую Россия развязала против Украины в феврале 2022 года.

По словам источника, барражирующий боеприпас российского производства, который маркируют как "Ланцет" теперь якобы несет более мощную полезную нагрузку. В частности, речь идет о боеприпасах. Конкретные боеприпасы не называются, однако СМИ напомнило, что беспилотник оснащают либо кумулятивной, либо осколочно-фугасной, либо термобарической боевыми частями. Спустя год войны, российские инженеры решили увеличить количество боеприпасов (или установить более мощные с точки зрения тактико-технических характеристик). Так, источник заявляет, что "улучшенная" боевая часть гарантирует ВС РФ уничтожение гаубиц, танков, бронированной техники, РЛС и ЗРК. Для более "легких" целей, будут применять "Ланцеты" с менее мощными боеприпасами, — в зависимости от тактической обстановки.

Источник отметил, что на БПЛА "Ланцет" установят обновленные системы, в частности:

  • оптико-электронную систему наведения,
  • систему управления,
  • новое программное обеспечение для системы управления.

Это должно улучшить качество управления и наведения боевого дрона.

Напомним, что разработчиком дронов "Ланцет" (их еще называют "Изделие-52" (базовая версия БПЛА) или "Изделие-51" (крупная версия беспилотника) является госкомпания ZALA AERO, принадлежащая концерну "Калашников". Подобного рода устройства задействуют в качестве управляемой ракеты типа "воздух — поверхность".

Ранее Фокус сообщал о том, что оператору дрона ВСУ удалось атаковать танк ВС РФ и взорвать его.