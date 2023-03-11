"Сбежать не удалось": дрон-камикадзе СБУ взорвал российский танк (видео)

Маневренный беспилотник легко догнал тяжелую бронетехнику ВС РФ и поразил кумулятивным зарядом.

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Дрон-камикадзе Службы безопасности Украины уничтожил российский танк на фронте. Ведомство разместило видеозапись успешной атаки в Facebook.

Спецназовцы из Центра специальных операций "А" отправили на воздушную охоту FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, предназначенным для поражения брони. Оператор заметил российский танк, двигающийся по дороге, и направил беспилотник к нему. Коптер развернулся в воздухе, бросился в погоню за бронетехникой и в итоге догнал машину.

"Россияне пытались убежать, но им не очень удалось. А мы продолжаем уничтожать захватчиков до полной победы", — прокомментировала СБУ.

В ночь на 4 марта СБУ уничтожила 8 единиц российской техники с помощью дронов: 5 танков, 2 боевые машины пехоты и один грузовик в боекомплектом. Во время операции Центр "А" использовал беспилотники с тепловизорами, которые сбросили мощные гранаты по наземным целям.

8 марта бойцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе тяжелую огнеметную систему ВС РФ "Солнцепек". Судя по ролику, БПЛА попал в нее как раз в момент залпа.

Ранее писали, как работают FPV-дроны и чем они отличаются от обычных. Такие беспилотники активно используют разные подразделения ВСУ, поскольку они очень быстрые, маневренные и точные.