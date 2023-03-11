"Втекти не вдалося": дрон-камікадзе СБУ підірвав російський танк (відео)

Маневрений безпілотник легко наздогнав важку бронетехніку ЗС РФ та вразив кумулятивним зарядом.

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Дрон-камікадзе Служби безпеки України знищив російський танк на фронті Відомство розмістило відеозапис успішної атаки в Facebook.

Спецназівці з Центру спеціальних операцій "А" відправили на повітряне полювання FPV-дрон із кумулятивним боєприпасом, призначеним для ураження броні. Оператор помітив російський танк, що рухається дорогою, і направив безпілотник до нього. Коптер розвернувся в повітрі, кинувся в погоню за бронетехнікою і нарешті наздогнав машину.

"Росіяни намагалися втекти, але їм не дуже вдалось. А ми продовжуємо знищувати загарбників до повної перемоги", — прокоментувало СБУ.

У ніч на 4 березня СБУ знищила 8 одиниць російської техніки за допомогою дронів : 5 танків, 2 бойові машини піхоти та одну вантажівку в боєкомплекті. Під час операції Центр "А" використав безпілотники з тепловізорами, які скинули потужні гранати із наземних цілей.

8 березня бійці СБУ знищили дроном-камікадзе важку вогнеметну систему ЗС РФ "Сонцепек". Судячи з ролика, БПЛА потрапив до неї якраз у момент залпу.

Раніше писали, як працюють FPV-дрони та чим вони відрізняються від звичайних. Такі безпілотники активно використовують різні підрозділи ЗСУ, оскільки вони дуже швидкі, маневрені та точні.