FPV-дрони "камікадзе": чим відрізняються від звичайних і чому ефективні на війні в Україні

FPV-дронами користуються як українські, так і російські війська. Такі літальні апарати мають низку переваг перед звичайними квадрокоптерами, тому інженери навчилися перетворювати їх на зброю.

Related video

На війні в Україні все частіше використовують таку техніку як FPV-дрони. Що собою являють БПЛА і чому такі корисні в бойових діях, розбирався Фокус.

Що таке FPV-дрони: короткий опис

Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Що таке режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БПЛА, якщо оператор керує ним, орієнтуючись на "картинку" з вбудованої камери, проте останнім часом під ними все частіше мають на увазі швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

FPV-дрони поділяються на три основні типи: гоночні, кінематографічні та фрістайл. Як неважко здогадатися, гоночні призначені для польотів змагань, вони дуже легкі та маневрені. Другий тип оснащується найкращими камерами і можуть записувати відео у високій якості. Фрістайл-безпілотники ж займають нішу посередині.

Що ж потрібно для FPV польотів?

БПЛА із вбудованою камерою, здатний передавати відео у реальному часі.

Контролер польоту — пульт із радіокеруванням.

Монітор або окуляри віртуальної реальності.

Переваги FPV-дронів: чим вони корисні

Засновник громадської організації "Черкаський інститут міста" Іван Подолян розповів виданню "Урядовий кур'єр", що сучасний FPV-дрон є конструктором, який дозволяє зібрати літальний апарат під конкретні потреби. Як правило, військові просять зробити БПЛА, здатний нести певну вагу та долати певні відстані. Інженери підбирають двигуни, акумулятори, рами, польотні контролери, регулятори струму, системи передавання відео та радіосигналу, враховуючи необхідні технічні характеристики, потім додають бойову частину з вибухівкою. Так і з'являються модернізовані FPV-дрони "камікадзе".

Як українські, так і російські військові почали активно використовувати FPV дрони-камікадзе завдяки їхній високій, майже "снайперській" точності. Завдяки окулярам, оператори бачать місцевість навколо безпілотника, ніби сидять у його "кабіні", і ні на що не відволікаються. На відміну від моніторів або екранів смартфонів, окуляри не створюють відблисків, тому їх можна використовувати навіть у сонячну погоду. В умілих руках такі дрони дуже маневрені, можуть швидко змінювати напрямок руху та залітати у вузькі місця, такі як люки танків. Ще однією перевагою є швидкість — деякі FPV-дрони розганяються до 170 км/год, а то й більше.

Крім того, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево — від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила громадська організація "Хвиля'91", яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери.

Як правило, FPV-дрони керуються виключно вручну, тому не пов'язані із супутниковою системою GPS і невразливими для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що придушують навігацію. У той же час, супротивник усе ще може "заглушити" сигнали відеопередавання та управління між БПЛА та оператором.

Недоліки FPV-дронів

Ключовим параметром ефективності дрона є його вага, тому інженери намагаються максимально полегшити конструкцію. Це призводить до того, що на FPV-дрони доводиться ставити легкі акумулятори, заряду яких вистачає лише на кілька хвилин роботи. Скільки літає FPV-дрон також залежить від погодних умов — сильний вітер його просто здуває убік та ускладнює рух.

Управління такими дронами потребує високого рівня майстерності та підготовки. Справа в тому, що оператору доводиться вручну керувати всіма процесами. Іван Подолян пояснив, чим відрізняється FPV від звичайного БПЛА щодо управління:

"Якщо зі звичайним дроном, щоб зависнути в одній точці, потрібно просто відпустити важелі пульта, то зависнути в одній точці на FPV-дроні — це фігура найвищого пілотажу. Ми зрозуміли, що підготовка операторів у цьому напрямку займає більше часу, ніж пілотів камер-дронів".

FPV-дрони на війні в Україні

Українські війська широко використовують FPV-дрони практично із самого початку повномасштабної війни, зокрема різні підрозділи Збройних сил України, Сил спеціальних операцій та Національної гвардії. Зазвичай військові діють невеликими групами, які враховують операторів і його помічників, які нагадують правильний маршрут. Іноді FPV-дрони діють у парі з розвідувальними квадрокоптерами, що допомагають оцінити ситуацію з більшою висоти.

Нещодавно Міноборони РФ показала, що російські десантники теж застосовують дрони-камікадзе під назвою "Бумеранг", керовані за допомогою окулярів. Судячи з ролика, росіяни теж збирають саморобні квадрокоптери з іноземних комплектуючих та прикріплюють до них боєприпаси.