"Не залишили шансів вижити": ЗСУ знищили танки росіян дронами-камікадзе (відео)

За допомогою високоточних безпілотників десантники стримують наступ переважальних сил ЗС РФ у Донецькій області.

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Українські військові успішно знищують російські війська на Донбасі за допомогою невеликих дронів-камікадзе. Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України відзвітувало про роботу бійців у відеоролику, опублікованому у Facebook.

Десантники із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади атакували російські танки на ділянці фронту в Донецькій області. Судячи з відео, вони використовували дрони-камікадзе з керуванням від першої особи (First Person Viev або FPV), які передають зображення через спеціальні окуляри. Така технологія дозволяє військовим точніше завдавати ударів.

У ролику знято кілька танків, які вдалося уразити дронам ЗСУ. Один із них знаходився на буксирі іншої бойової машини і димівся, ймовірно, після першого удару, можна помітити, що екіпаж швидко покинув техніку. Військові зняли на камеру розвідувального дрона влучання "камікадзе" в той же танк, що димить, яке стало фатальним — після вибуху машина спалахнула. У ролику знято ще один танк, який згорів унаслідок вдалого "прильоту".

"Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Цей бій відбувся на Донеччині, де вже багато місяців поспіль миколаївські кропові берети успішно стримують наступ переважальних сил противника", — зазначила пресслужба ДШВ.

У грудні Нацгвардія показала, як за допомогою БПЛА знищила техніку ЗС РФ під Авдіївкою. Спецпідрозділ "Омега" атакує російські БМП FPV-дронами, не даючи окупантам просунутися вглиб України.

Трохи пізніше з'явилася інформація, як українські війська використовують гоночні дрони для знищення ЗС РФ. Інженери переробляють невеликі та швидкі квадрокоптери, прикріплюючи до них вибухівку, яка вибухає у процесі зіткнення з ворожою технікою.