"Не оставили шансов выжить": ВСУ уничтожили танки россиян дронами-камикадзе (видео)

С помощью высокоточных беспилотников десантники сдерживают наступление преобладающих сил ВС РФ в Донецкой области.

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Украинские военные успешно уничтожают российские войска на Донбассе с помощью небольших дронов-камикадзе. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины отчиталось о работе бойцов в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали российские танки на участке фронта в Донецкой области. Судя по видео, они использовали дроны-камикадзе с управлением от первого лица (First Person Viev или FPV), которые передают изображение через специальные очки. Такая технология позволяет военным точнее наносить удары.

В ролике запечатлены несколько танков, которые удалось поразить дронам ВСУ. Один из них находился на буксире другой боевой машины и дымился, вероятно, после первого удара, можно заметить, что экипаж спешно покинул технику. Военные сняли на камеру разведывательного дрона попадание "камикадзе" в тот же дымящийся танк, которое стало фатальным — после взрыва машина загорелась. В ролике запечатлен еще один танк, сгоревший в результате удачного "прилета".

"Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Этот бой произошел на Донечине, где уже много месяцев подряд николаевские краповые береты успешно сдерживают наступление преобладающих сил противника", — отметила пресс-служба ДШВ.

В декабре Нацгвардия показала, как с помощью БПЛА уничтожила технику ВС РФ под Авдеевкой. Спецподразделение "Омега" атакует российские БМП FPV-дронами, не давая оккупантам продвинуться вглубь Украины.

Чуть позже появились информация, как украинские войска используют гоночные дроны для уничтожения ВС РФ. Инженеры переделывают небольшие и быстрые квадрокоптеры, прикрепляя к ним взрывчтаку, которая взрывается при столкновении с вражеской техникой.