Дрони ЗСУ розбили сили росіян на передовій. Втрати — 8 загиблих та 2 поранених

Українські оператори спочатку вразили штурмовиків, а згодом військових, які намагалися їх евакуювати.

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Сили спеціальних операцій України за допомогою дронів-камікадзе відбили атаку російських військ та завдали їм значних втрат. Подробиці та кадри пресслужба опублікувала в офіційному Telegram-каналі.

Нещодавно солдати ЗС РФ кинулися в атаку на один із підрозділів Сил оборони України на передовій, йому на допомогу прийшли оператори ССО — вони запустили дрон-камікадзе, який вразив групу росіян. До окупантів вирушила ще одна група, яка спробувала евакуювати поранених та вбитих, але також зіткнулися з українським БПЛА.

Так, одну за одною бійці ЗСУ вразили три групи ЗС РФ. За підрахунками ССО, внаслідок ударів, завданих дронами-камікадзе, вісім російських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення. Відео демонструє, як безпілотники залітають в той самий бліндаж.

"Воїни ССО України нагадують ворогам, що мають достатньо засобів, умінь та бажання знищувати супротивника всіма можливими способами. Працюємо далі заради перемоги України", — зазначили спецназівці.

У лютому ССО показали саморобні дрони-камікадзе, які роблять для знищення ЗС РФ. Апарати можуть нести до 20 кг вибухівки, збираються із частин у польових умовах і коштують до $5000.

Наприкінці січня з'явилося відео, як оператори ССО використали дрон для знищення позицій ЗС РФ під Бахмутом Донецької області. Вони відправили БПЛА-камікадзе в окоп, де окупанти обладнали вогневу точку та підірвали її.

У грудні ССО показали, як знищили російську позицію ПТРК дронами Switchblade 300. Один безпілотник ліквідував розрахунок протитанкового комплексу, а другий уразив велику кількість живої сили.