Оператори ССО знищили російський розрахунок ПТРК дроном Switchblade 300 (відео)

Військові запустили два дрони-камікадзе. Перший знищив протитанкову позицію ворога, а другий уразив живу силу окупантів.

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Бійці сил спеціальних операцій за допомогою дрона-камікадзе Switchblade-300 ліквідували ворожий розрахунок ПТРК. Про це повідомляє пресслужба 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго.

Оператори ССО дроном-камікадзе знищили розрахунок російської протитанкової групи. Зазначається, що внаслідок удару загинув 1 і поранено ще 4 військовослужбовці ЗС РФ.

"Точна робота операторів ССО України з використанням ударного БПАК на одному з операційних напрямків. Під час підтримки наступальних дій Сил оборони, внаслідок першого удару було ліквідовано розрахунок ПТРК ворога. Другим дроном-камікадзе — утилізовано ще більше живої сили ворога", — написали в описі до публікації.

Switchblade-300 – це розробка американської компанії AeroVironment. США передали певну кількість дронів-камікадзе українській армії. Дрон був розроблений у 2011 році. Основні характеристики дрона Switchblade-300:

дальність дії — 10 км;

тривалість польоту — 15 хвилин;

висота польоту — від 150 до 4 500 м;

максимальна швидкість — 160 км.

Нагадаємо, наприкінці жовтня заявлялося, що Україна отримає 10 дронів-камікадзе Switchblade 600.

Також у Китаї показали дрон-камікадзе FH-901, який став своєрідною відповіддю американському Switchblade.