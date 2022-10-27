Україна отримає від США 10 дронів Switchblade 600: навіщо вони потрібні ЗСУ (відео)

Switchblade 600 здатні літати там, куди не дістають російські системи ППО і вражати об'єкти в окупованому Криму та Херсонській області.

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В інтерв'ю Politico міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за кілька тижнів в Україну доставлять із США першу партію дронів-камікадзе Switchblade 600. Фокус розібрався, чи зможуть вони конкурувати з іранськими Shahed-136.

За словами Олексія Резнікова, Росія зараз має значну перевагу у безпілотниках, отримавши від Ірану близько 2400 дронів-камікадзе. Американська компанія AeroVironment заявила, що незабаром відправити в Україну 10 Switchblade 600, але Київ просить західних партнерів дати більше баражуючих боєприпасів.

Що відомо про безпілотників Switchblade 600

Switchblade 600 має кілька модифікацій, призначених для знищення живої сили, легкої та броньованої техніки. Дрон настільки компактний, що його можна носити в рюкзаку разом із пусковою установкою, а важить уся конструкція 23 кг. Після запуску апарат розкриває крила. Оператор веде його до мети за допомогою планшетного ПК. Система керування захищена бортовими зашифрованими каналами передачі даних та модулем GPS із селективною доступністю та захистом від підміни сигналу (спуфінгу).

Характеристики ударного дрона Switchblade 600

Дальність польоту — до 80 км

Час польоту – 40 хв.

Крейсерська швидкість польоту — 110 км/год

Швидкість пікірування — 185 км/год

Робоча висота — від 150 до 4500 м

У квітні США передали Україні дрони Switchblade 300 у рамках військової допомоги. Це легша модель, призначена насамперед для знищення особового складу. Сили спеціальних операцій застосовували "камікадзе" у боях, знищуючи навіть танки ЗС РФ.

Як Switchblade 600 допоможуть виграти повітряний бій у ЗС РФ

Switchblade 600 значно більше і потужніший за 300-і, але їх масове виробництво ще не налагоджено. Експерти вважають, що вони допоможуть Україні перемогти окупантів. Семюель Бендетт із Центру військово-морського аналізу США та Центру нової американської безпеки зазначив, що військові БПЛА Switchblade 600 здатні літати там, куди не дістають російські системи ППО, і вражати об'єкти в окупованому Криму та Херсонській області.

"Ви можете використати 300-й, щоб пошкодити радар, але чим більше ціль захищена бронею, тим ймовірніше те, що вам знадобиться Switchblade 600", — додав старший директор Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Бредлі Боуман.

Аналітики видання The Economist вважають, що нова партія дронів Switchblade відіграє вирішальну роль у війні в Україні. Завдаючи ударів по українській інфраструктурі за допомогою іранських дронів типу Shahed, Росія лише зміцнює рішучість і волю ЗСУ до перемоги, тоді як Switchblade 600 дозволять завдавати потужних і дуже точних ударів у відповідь.

Нехай безпілотники Shahed-136 мають потужні боєголовки і можуть пролітати 1-2 тис. км (набагато далі ракет HIMARS), але оснащені низькоякісними двигунами та електронікою. Через це вони можуть вражати лише стаціонарні об'єкти, а також уразливі для стрілецької зброї та засобів радіоелектронної боротьби. Switchblade ж летить повільніше і не так далеко, проте дозволяє оператору спостерігати за польотом в реальному часі і змінювати траєкторію, щоб завдати максимально точного і руйнівного удару.

Напередодні президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ надав докази застосування РФ дронів Shahed-136 в Україні. Деталі збитих ЗСУ безпілотників, підписаних "Герань-2", ідентичні тим, що встановлені на апаратах іранського виробництва.