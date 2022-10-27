Украина получит от США 10 дронов Switchblade 600: зачем они нужны ВСУ (видео)

Switchblade 600 способны летать там, куда не достают российские системы ПВО, и поражать объекты в оккупированном Крыму и Херсонской области.

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В интервью Politico министр обороны Алексей Резников сообщил, что через несколько недель в Украину доставят из США первую партию дронов-камикадзе Switchblade 600. Фокус разобрался, смогут ли они конкурировать с иранскими Shahed-136.

По словам Алексея Резникова, Россия сейчас имеет значительное преимущество в беспилотниках, получив от Ирана около 2400 дронов-камикадзе. Американская компания AeroVironment заявила, что вскоре отправить в Украину 10 Switchblade 600, но Киев просит западных партнеров дать больше барражирующих боеприпасов.

Что известно о беспилотниках Switchblade 600

Switchblade 600 имеет несколько модификаций, предназначенных для уничтожения живой силы, легкой и бронированной техники. Дрон настолько компактный, что его можно носить в рюкзаке вместе с пусковой установкой, а весит вся конструкция 23 кг. После запуска аппарат раскрывает крылья. Оператор ведет его к цели с помощью планшета. Система управления защищена бортовыми зашифрованными каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от подмены сигнала (спуфинга).

Характеристики ударного дрона Switchblade 600

Дальность полета — до 80 км

Время полета — 40 мин.

Крейсерская скорость полета — 110 км/ч

Скорость пикирования — 185 км/ч

Рабочая высота — от 150 до 4500 м

В апреле США передали Украине дроны Switchblade 300 в рамках военной помощи. Это более легкая модель, предназначенная, в первую очередь, для уничтожения личного состава. Силы специальных операций применяли "камикадзе" в боях, уничтожая даже танки ВС РФ.

Как Switchblade 600 помогут выиграть воздушный бой у ВС РФ

Switchblade 600 значительно больше и мощнее 300-х, но их массовое производство еще не налажено. Эксперты считают, что они помогут Украине победить оккупантов. Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа США и Центра новой американской безопасности отметил, что военные БПЛА Switchblade 600 способны летать там, куда не достают российские системы ПВО, и поражать объекты в оккупированном Крыму и Херсонской области.

"Вы можете использовать 300-й, чтобы повредить радар, но чем больше цель защищена броней, тем вероятнее то, что вам понадобится Switchblade 600", — добавил старший директор Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократий Брэдли Боуман.

Аналитики издания The Economist считают, что новая партия дронов Switchblade сыграет решающую роль в войне в Украине. Нанося удары по украинской инфраструктуре с помощью иранских дронов типа Shahed, Россия лишь укрепляет решимость и волю ВСУ к победе, тогда как Switchblade 600 позволят наносить мощные и очень точные ответные удары.

Пусть беспилотники Shahed-136 обладают мощными боеголовками и могут пролетать 1-2 тыс. км (гораздо дальше ракет HIMARS), но оснащены низкокачественными двигателями и электроникой. Из-за этого они могут поражать только стационарные объекты, а также уязвимы для стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Switchblade же летит медленнее и не так далеко, зато позволяет оператору наблюдать за полетом в реальном времени и менять траекторию, чтобы нанести максимально точный и разрушительный удар.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог представил доказательства применения РФ дронов Shahed-136 в Украине. Детали сбитых ВСУ беспилотников, подписанных "Герань-2", идентичны тем, что установлены на аппаратах иранского производства.