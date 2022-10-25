Иранские дроны не помогут России победить ВСУ: дело не в количестве, а в качестве

Переломный момент в войне дронов может наступить тогда, когда ВСУ получат новую партию Switchblade 300.

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Согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, для нужд ВС РФ Кремль закупил у Ирана 2400 боевых дронов. Какое влияние они смогут оказать на войну, поясняет издание economist.com.

В отличие от американских Switchblade 300, иранские Shahed-136 сделаны довольно грубо. Практически все запчасти, электронику, двигатели можно приобрести в Интернете. Ни о какой электронике уровня military grade тут не может идти речи. Да, это удешевляет себестоимость устройства. Известно, что "Шахеды" продаются по $20 тыс. за единицу и выпускаются относительно большими партиями. Также, по сравнению со Switchblade 300, они летают быстрее (185 км/ч) и могут нести куда больше полезной нагрузки в виде боеприпасов — до 50 кг. Дальность полета у них тоже приличная — 2000 км, это даже больше, чем у ракет системы HIMARS. Но в управлении они гораздо слабее: Shahed-136 не настолько маневренный, как Switchblade 300, возможно, именно поэтому ВС РФ запускали их только по стационарным целям. Ну, и звуки, издаваемые этими БПЛА при полете, выдают их. Известно, что украинские военные и полицейские сбивали иранские дроны из автоматов и винтовок, не говоря уже о пулеметах.

Еще одним минусом является спутниковая система наведения "сделанных на коленке" иранских ударных дронов. Она чрезвычайно восприимчива к электромагнитным помехам, в отличие от высокотехнологичных моделей БПЛА, выпускаемых для американской армии. В пользу такого аргумента говорит и то, что ВСУ отлично справляются с уничтожением "Шахедов". Было заявлено об обезвреживании сотен аппаратов.

Плюс "Шахедов" только в том, что их у России много. Во время массированных атак 11 и 12 октября эти боевые дроны активно применялись по объектам инфраструктуры Украины, в результате чего, по словам президента Зеленского, пострадала треть украинских электростанций. ВСУ вынуждены тратить дорогостоящие ракеты ПВО на дешевые беспилотники, что тоже невыгодно для украинской стороны.

Но Россия делает себе только хуже — ее преступления против мирного населения Украины вызывают гнев среди мирового сообщества и вскоре, возможно, стран, занимающих нейтральную позицию, просто не останется. На фоне новостей об огромном количестве жертв среди мирного населения, даже Израиль, который поддерживает контакты с Кремлем, принял решение об отправке Украине военного снаряжения.

В скором времени ВСУ должны получить от США партию Switchblade 600, которые располагают достаточно мощными боеголовками, чтобы уничтожать танки. А сопротивление Украины до сих пор говорит о том, что террор России с неба только укрепляет волю украинцев к борьбе.

Ранее мы сообщали о том, что украинских разведчиков обеспечивают дронами и спутниковым Интернетом волонтеры и близкие люди.