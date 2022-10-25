Дроны от волонтеров и Starlink от близких: как операторы ВСУ воюют на фронте (видео)

Украинские военные побеждают россиян благодаря гибкости и современным технологиям.

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Украинские военные с помощью беспилотников обороняют город Бахмут в Донецкой области. Они рассказали журналистам телеканала Sky News о том, как используют технологии в боевых действиях.

Одно из подразделений разместилось в примерно в 1,5 км от линии фронта, укрывшись от российских военных среди разрушенных зданий. Как рассказал бывший инженер, а ныне оператор дрона по имени Денис, для управления БПЛА нужно находиться под открытым небом, чтобы была хорошая связь.

"В этой воздушной команде есть ощущение самодеятельности, ведь она решает свои задачи нетрадиционными способами", — обратили внимание иностранные журналисты.

Денис прошел онлайн-курс по управлению дронами, а затем рассказал командиру о своих новых навыках. Позже волонтеры подарили военным несколько дронов, а девушка оператора оплатила подписку на спутниковый Интернет Starlink от Илона Маска.

По мнению Дениса, украинская армия отличается от российской более гибкой горизонтальной иерархией. Он объяснил, что командиры не считают себя умнее простых солдат, которые пришли в армию из гражданской жизни, но обладают специфическими умениями.

"Вы знаете, наш командир не имеет доступа к спутнику, поэтому мы предоставляем ему информацию. Нельзя полагаться на чью-либо помощь, ведь когда вы спрашиваете другое подразделение, они могут быть слишком заняты", — поделился военный.

На фронте и украинцы, и россияне пытаются сбивать дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы, поэтому операторы стараются не подводить БПЛА близко к вражеским позициям. Дэн признался, что в октябре его подразделение потеряло два дрона.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ научились сами собирать дроны прямо на фронте. Военнослужащие из батальона морской пехоты освоили основы робототехники и сконструировали несколько летательных аппаратов под разные задачи.

Недавно ВСУ с помощью БПЛА поразил россиян, вооруженных антидроновой пушкой "Ступор". Средство радиоэлектронной борьбы не спасло оккупантов от гранаты, сброшенной с высоты.