БПЛА ВСУ уничтожил россиян, вооруженных антидроновой пушкой "Ступор" (видео)

Российская разработка оказалась беспомощна перед украинским дроном и его оператором.

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Оператор Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника поразил позицию российских военных, оснащенных антидроновой пушкой "Ступор". Об этом достижении в Facebook отчиталась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Островского.

Случай произошел неподалеку от города Бахмут Донецкой области. Проводя разведку дроном, украинские военные заметили нескольких российских солдат, которые окопались в лесу среди деревьев. В руках одного из оккупантов можно заметить комплекс для поражения БПЛА под названием "Ступор", некоторое время он даже пытался применить пушку по назначению, направив в сторону БПЛА, но техника не смогла защитить от удара.

Зависнув прямо над позицией, оператор ВСУ сбросил сначала прицелочный боеприпас, а затем и боевую гранату. Взрыв получился недостаточно мощным, чтобы убить российских военных, однако один из россиян получил ранение ноги. Напуганные солдаты ВС РФ пустились в бегство, даже не попробовав сбить украинский дрон из "Ступора". Их дальнейшая судьба неизвестна.

"Дроны 30 ОМБр ежедневно совершают несколько десятков продуктивных вылетов. Мы видим каждый шаг оккупантов. Мы контролируем каждое их дыхание. Именно поэтому благодаря профессионализму наших воинов количество вражеской пехоты уменьшается", — подчеркнула пресс-служба.

"Ступор" — это специальный переносной комплекс радиоэлектронной борьбы, который излучает электромагнитные волны для борьбы с дронами с разбросом в 20 градусов. Согласно задумке, под воздействием пушки беспилотник должен терять связь с оператором и немедленно спускаться на землю.

Комплекс разработали в Главном НИИЦ робототехники Минобороны РФ и впервые показали на выставке "Армия-2017". По словам разработчиков, дальность поражения составляет 20 градусов, "глушению" поддаются камеры, каналы навигации, передача данных.

В июле российский военный отчитался о применении "Ступора" на западе Донецкой области. По его словам, украинские войска применяют большое количество дронов, поэтому ВС РФ необходимы средства для их поражения. Стрелку необходимо постоянно держать БПЛА на прицеле, пока тот не упадет или не разрядится.

Недавно ВСУ перехватили дрон ВС РФ с шестью гранатами прямо в полете. Как стало известно, украинский военный воспользовался антидроновой пушкой, чтобы установить контроль над вражеским аппаратом и раскачать его, заставив боеприпасы сдетонировать.