БПЛА ЗСУ знищив росіян, озброєних антидроновою гарматою "Ступор" (відео)

Російська розробка виявилася безпорадною перед українським дроном і його оператором.

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Оператор Збройних сил України за допомогою безпілотника уразив позицію російських військових, які оснащені антидроновою гарматою "Ступор". Про це досягнення у Facebook відзвітувала 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Островського.

Випадок стався неподалік міста Бахмут Донецької області. Проводячи розвідку дроном, українські військові помітили кількох російських солдат, котрі окопалися в лісі серед дерев. У руках одного з окупантів можна помітити комплекс для ураження БПЛА під назвою "Ступор", якийсь час він навіть намагався застосувати гармату за призначенням, направивши у бік БПЛА, але техніка не змогла захистити від удару.

Зависнувши прямо над позицією, оператор ЗСУ скинув спочатку прицільний боєприпас, а потім і бойову гранату. Вибух вийшов недостатньо потужним, щоб убити російських військових, однак один із росіян отримав поранення ноги. Налякані солдати ЗС РФ втекли, навіть не спробувавши збити український дрон зі "Ступора". Їх подальша доля невідома.

"Дрони 30 ОМБр щодня здійснюють кілька десятків продуктивних вильотів. Ми бачимо кожен крок окупантів. Ми контролюємо кожне їхнє дихання. Саме тому завдяки професіоналізму наших воїнів кількість ворожої піхоти зменшується", — наголосила пресслужба.

"Ступор" — це спеціальний переносний комплекс радіоелектронної боротьби, який випромінює електромагнітні хвилі для боротьби з дронами з розкидом 20 градусів. За задумом, під впливом гармати безпілотник повинен втрачати зв'язок з оператором і негайно спускатися на землю.

Комплекс розробили у Головному НДІЦ робототехніки Міноборони РФ та вперше показали на виставці "Армія-2017". За словами розробників, дальність ураження становить 20 градусів, "глушінню" піддаються камери, навігаційні канали, передавання даних.

У липні російський військовий звітував про застосування "Ступора" на заході Донецької області. За його словами, українські війська застосовують велику кількість дронів, тому ЗС РФ потрібні засоби для їх ураження. Стрілку необхідно постійно тримати БПЛА на прицілі, поки той не впаде або не розрядиться.

Нещодавно ЗСУ перехопили дрон ЗС РФ із шістьма гранатами прямо в польоті. Як стало відомо, український військовий скористався антидроновою гарматою, щоб встановити контроль над ворожим апаратом і розгойдати його, змусивши боєприпаси здетонувати.