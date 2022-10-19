ЗСУ перехопили російський дрон із шістьма гранатами прямо в польоті (відео)

Військові скористалися антидронової гарматою, щоб взяти БПЛА під свій контроль та ефектно знищити.

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Збройні Сили України знищили російський дрон, озброєний гранатами. Телеканал "Еспресо" розмістив у YouTube відео з подробицями.

За інформацією ЗМІ, мультикоптер, оснащений шістьма гранатами (ВОГ), збився з маршруту, коли летів у напрямку Запоріжжя. Бійці ЗСУ помітили його та почали переслідувати за допомогою дрона, спостерігаючи за переміщеннями. Тим часом на землі військовий вирушив навперейми зі спеціальною антидроновою рушницею і перехопив контроль над ворожим безпілотником.

Контролюючи БПЛА, український захисник різко збільшив швидкість польоту та розхитав підвішені гранати, які здетонували. Так він завадив росіянам скинути вибухівку по цілях і запобіг можливим руйнаціям.

Раніше Фокус писав про антидронові гармати, які ЗСУ використовують для боротьби з БПЛА Росії. Серед них варто виділити DroneDefender, яка може не лише "глушити" ворожі БПЛА, а й перехоплювати над ними контроль, замінюючи сигнали. Дальність ураження пристрою становить 2 км, а час роботи — до 2 годин.

Нещодавно Dedrone випустила нову гармату для захоплення дронів під назвою DedroneDefender. Вона стала компактнішою і точнішою, дозволяючи боротися з безпілотниками в міському середовищі, не впливаючи на іншу техніку з бездротовим зв'язком.

Українці розробили власні антидронові гармати ANTIDRON KVSG-6. Компанія Kvertus вже постачає рушниці військовим, а також навчає правильно поводитися з ними. ANTIDRON KVSG-6 "глушить" сигнали GPS у радіусі до 3 км, обриваючи зв'язок дрона з операторами та позбавляючи його навігації.