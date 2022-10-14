Dedrone випустила нову гармату для захоплення дронів: тепер ще точніше та ефективніше

DedroneDefender є легшим та компактнішим продовжувачем традицій DroneDefender, які використовують ЗСУ.

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Американська компанія Dedrone випускає нову модель гармати для боротьби із дронами під назвою DedroneDefender. Подробиці проєкту повідомляє сайт Tech Crunch.

Новий DedroneDefender важить 3,5 кілограма і довжиною 55 сантиметрів — це компактна гармата в арсеналі Dedrone. Вона випускає вузькоспрямовані радіоперешкоди, щоб уражати окремо взяті БПЛА, не зачіпаючи інших пристроїв. DedroneDefender призначений насамперед для боротьби з дронами-порушниками у міських умовах, де багато мереж Wi-Fi та електроніки.

Пристрій взаємодіє з платформою управління та контролю DedroneTracker, вона виявляє та відстежує літальні апарати, а потім виділяє найбільш пріоритетні цілі та визначає протоколи зв'язку, які потрібно "заглушити". За словами розробників, щойно зв'язок між дроном та оператором переривається, гармата переходить у заздалегідь запрограмований режим безпеки, щоб звести до мінімуму пошкодження БПЛА та ризики для оточення.

[ + – ] Концепт DedroneDefender Фото: Dedrone

Як стверджує Dedrone, нова антидронова гармата ефективно працює як проти одиночних апаратів, так і проти цілих роїв. Її можна використовувати в ручному режимі як зброю, а також запускати за допомогою програми на смартфоні. На початку 2023 року розробники планують представити рухому платформу для автоматичного наведення. Компанія пропонує використовувати технологію співробітникам цивільних, державних та правоохоронних органів.

"DroneDefender — цінний ресурс для екстремально агресивних середовищ, що підтверджують наші федеральні та військові замовники. DedroneDefender надає такі ж можливості для правоохоронних органів і є життєво важливим інструментом у сфері багаторівневого захисту. Його легко впровадити та використовувати для захисту від дронів, особливо у поєднанні з пріоритизацією загроз, що надається DedroneTracker. Наша бібліотека рішень постійно оновлюється, щоб гарантувати, що як DroneDefender, так і DedroneDefender здатні пом'якшити наслідки навіть для новітніх безпілотних літальних апаратів, виготовлених і зібраних вручну", — прокоментувала гендиректорка Dedrone Адатья Девара.

Раніше писали, що ЗСУ використовує гармати DroneDefender для боротьби з російськими БПЛА. Вони не тільки "глушать" і приземлюють дрони, а й дозволяють перехопити керування.

Нещодавно Dedrone випустила комплекс для боротьби з безпілотниками Dedrone Portable. Він уже допомагає українським військовим виявляти дрони, визначати їх типи та найефективніші засоби придушення.