"Бореться з будь-якими дронами РФ": бійці ЗСУ застосовують нову "розумну" систему

Технологія дозволяє не тільки виявляти БПЛА, а й "глушити" їх або перехоплювати контроль. Вона допомагає збивати російські "Орлани-10".

Американська компанія Dedrone випустила універсальний комплекс для боротьби з безпілотних дронів під назвою Dedrone Portable. Пресреліз опублікований на офіційному сайті.

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DedronePortable призначений для виявлення, відстеження та визначення типу дронів прямо в польоті. Разом із гарматою Drone Defender система дозволяє не тільки помічати ворожі безпілотники, але також збивати їх, створюючи перешкоди, або заблоковувати радіочастоти, які використовують більшість літальних апаратів, а також діапазони геолокації GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS і QZSS.

Як повідомляє розробник, завдяки таким технологіям комплекс може придушувати практично будь-які дрони, як військові, так і цивільні. Крім того, Dedrone Portable здатний здійснювати "підміну" (spoofing) сигналу, щоб перехоплювати управління дроном під час бою.

Dedrone Portable можна розгорнути в польових умовах лише за 20 хв, а потім швидко перемістити в інше місце в разі потреби. Для цього датчики, джерела електроживлення, кабелі, ноутбук із програмним забезпеченням DedroneTracker і базою даних ідентифікації дронів DedroneDNA та все інше обладнання постачають у комплектах, зручних для складання.

[ + – ] Система Dedrone Portable Фото: Dedrone

Комплекс Dedrone Portable уже використовують кілька військових і державних установ, а також комерційних організацій у всьому світі, у тому числі й ЗСУ. Безпілотники дедалі частіше використовують під час збройних конфліктів, а особливо зараз активно — на війні в Україні. Як українські, так і російські війська за допомогою БПЛА проводять розвідку, наводять артилеристів чи скидають бомби.

"Ми тісно співпрацювали з командою Dedrone і реконструювали радіочастотну сигнатуру російських безпілотників "Орлан-10". Зараз ми створюємо мережу датчиків для подальшого підвищення наших можливостей у зоні конфлікту. Dedrone став чудовим і гнучким партнером для роботи в режимі реального часу", — поділився один із українських військовослужбовців.

Гендиректорка Dedrone підкреслила, що ситуація в небі постійно змінюється, тому солдатам потрібні мобільні системи, що легко налаштовувати, для боротьби з дронами. DedronePortable може відіграти ключову роль у військових операціях по всьому світу.

Раніше компанія Dedrone представила портативний комплекс DedroneRapidResponse для виявлення дронів за допомогою ШІ. Він може визначати тип і місце розташування приблизно 300 різних моделей, а має вигляд вежі висотою до 15 метрів на платформі з колесами, які дозволяють швидко перевозити комплекс з місця на місце.

У травні Росія представила свою портативну систему боротьби з дронами. "Роселектроніка" розробила пристрій вагою 5 кг, який можна використовувати як ручну "зброю". Він відстежує зміну звукових хвиль, щоб уловлювати рухомий безпілотник за звуком обертання гвинтів.