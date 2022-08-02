"Борется с любыми дронами РФ": бойцы ВСУ применяют новую "умную" систему

Технология позволяет не только обнаруживать БПЛА, но также "глушить" их или перехватывать контроль. Она помогает сбивать российские "Орланы-10".

Американская компания Dedrone выпустила универсальный комплекс для борьбы с беспилотных дронов под названием Dedrone Portable. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте.

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DedronePortable предназначен для обнаружения, отслеживания и определения типа дронов прямо в полете. Вместе с пушкой Drone Defender система позволяет не только замечать вражеские беспилотники, но также сбивать их, создавая помехи, или вовсе заблокировать радиочастоты, которые используют большинство летательных аппаратов, а также диапазоны геолокации GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS и QZSS.

Как сообщает разработчик, благодаря таким технологиям комплекс может подавлять практически любые дроны, как военные, так и гражданские. Кроме того, Dedrone Portable способен cовершать "подмену" (spoofing) сигнала, чтобы перехватывать управление дроном во время боя.

Dedrone Portable можно развернуть в полевых условиях всего за 20 мин., а затем быстро переместить в другое место в случае необходимости. Для этого датчики, источники электропитания, кабели, ноутбук с ПО DedroneTracker и базой данных идентификации дронов DedroneDNA и все остальное оборудование поставляется в комплектах, удобных для сборки.

[ + – ] Система Dedrone Portable Фото: Dedrone

Комплекс Dedrone Portable уже используют несколько военных и государственных учреждений, а также коммерческих организаций по всему миру, в том числе и ВСУ. Беспилотники все чаще используют во время вооруженных конфликтов, а особенно активно сейчас — на войне в Украине. Как украинские, так и российские войска с помощью БПЛА проводят разведку, наводят артиллеристов или сбрасывают бомбы.

"Мы тесно сотрудничали с командой Dedrone и реконструировали радиочастотную сигнатуру российских беспилотников "Орлан-10". Сейчас мы создаем сеть датчиков для дальнейшего повышения наших возможностей в зоне конфликта. Dedrone стал отличным и гибким партнером для работы в режиме реального времени", — поделился один из украинских военнослужащих.

Гендиректор Dedrone подчеркнула, что ситуация в небе постоянно меняется, поэтому солдатам нужны мобильные и легко настраиваемые системы для борьбы с дронами. DedronePortable может сыграть ключевую роль в военных операциях по всему миру.

Ранее компания Dedrone представила портативный комплекс DedroneRapidResponse для обнаружения дронов с помощью ИИ. Он может определять тип и местоположение примерно 300 различных моделей, а выглядит как башня высотой до 15 метров на платформе с колесами, которые позволяют быстро перевозить комплекс с места на место.

В мае в России представили свою портативную систему для борьбы с дронами. "Росэлектроника" разработала устройство весом в 5 кг, которое можно использовать в качестве ручного "оружия". Оно отслеживает изменение звуковых волн, чтобы улавливать движущийся беспилотник по звуку вращения винтов.