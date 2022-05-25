Интеллектуальная система способна найти и обезвредить 300 разновидностей дронов

Мачта высотой до 15 м оборудована камерами, которые распознают беспилотники и находят позиции операторов, которые им управляют.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская компания Dedrone представила портативный комплекс DedroneRapidResponse для обнаружения дронов с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет сайт Verdict.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Разработчики утверждают, что DedroneRapidResponse может обнаруживать, анализировать, определять тип и местоположения около 300 различных типов дронов. Она представлена в виде башни высотой от 9 до 15 м на колесной платформе, которую можно легко перемещать с помощью грузовика или внедорожника. Установка вышки занимает менее 30 мин., на ней расположена многоуровневая система с двумя камерами, способная следить сразу за несколькими БПЛА на расстоянии до 5 км.

[ + – ] Башня DedroneRapidResponse

Используя облачное программное обеспечение, DedroneRapidResponse определяет тип дрона и его местоположение, предоставляет информацию о его грузе, а также позицию оператора после включения устройства. В результате защитники получают преимущество еще до того, как пилот направит устройство в запрещенную для него зону. Несколько комплексов можно объединять, чтобы покрывать большее пространство.

Систему предлагают использовать для постоянного мониторинга воздушного пространства для обеспечения безопасности на критически важных объектах или во время мероприятий, например, спортивных соревнований или концертов. По данным Verdict, продукцию компании Dedrone уже используют правительства 4-х стран Большой семерки, 9 федеральных агентств в США, включая Министерство обороны, более 65-ти объектов критической инфраструктуры, 20 аэропортов, 50 исправительных учреждений и 10 корпорациями из списка Fortune 500 по всему миру.

[ + – ] Программное обеспечение для системы DedroneRapidResponse

Как пишет UAS Magazine, департамент полиции города Санкт-Петербург (штат Флорида, США) первым среди всех американских правоохранителей использовал DedroneRapidResponse для охраны порядка. Систему развернули во время автомобильных гонок Гран-при Firestone 2022, которые состоялись 27 февраля 2022 года. По словам вице-президента Dedrone, комплекс разработали в тесном сотрудничестве с городскими полицейскими, учитывая все их пожелания.

"Для обеспечения безопасности граждан и всех участников гонки требуется присутствие полиции. Dedrone был идеальным партнером, который помог нам вести наблюдение и защитить бесполетную зону", — прокомментировал начальник полицейского департамента Санкт-Петербурга Энтони Холлоуэй.

Ранее стало известно, что Пентагон тестирует новые системы для уничтожения дронов с помощью микроволн. Мощные излучатели способны на большом расстоянии сбивать одновременно несколько устройств.

Также писали, что в России представили свою портативную систему для борьбы с дронами. Как утверждают разработчики, она способна определять местоположение БПЛА по звуку, которые они издают во время движения, дальность действия составляет около одного километра.

Еще сообщали, что Россия пугает ударным дроном "Охотник", но до Украины он не долетит. Как предполагает глава компании DroneUA Валерий Яковенко, из-за санкций российским предприятиям не хватит электроники для полномасштабного производства новых беспилотников.