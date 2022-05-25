Інтелектуальна система здатна знайти та знешкодити 300 різновидів дронів

Щогла висотою до 15 м обладнана камерами, які розпізнають безпілотники та знаходять позиції операторів, які ним керують.

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Американська компанія Dedrone представила портативний комплекс DedroneRapidResponse для виявлення дронів за допомогою штучного інтелекту. Про це пише вебсайт Verdict.

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Розробники стверджують, що DedroneRapidResponse може виявляти, аналізувати, визначати тип і розташування близько 300 різних типів дронів. Вона представлена у вигляді вежі висотою від 9 до 15 м на колісній платформі, яку можна легко переміщати за допомогою вантажівки або позашляховика. Установка вежі займає менш як 30 хв, на ній розташована багаторівнева система з двома камерами, здатна стежити відразу за декількома БПЛА на відстані до 5 км.

[ + – ] Вежа DedroneRapidResponse

Використовуючи хмарне програмне забезпечення, DedroneRapidResponse визначає тип дрона та його місцеперебування, надає інформацію про його вантаж, а також позицію оператора після ввімкнення пристрою. В результаті захисники одержують перевагу ще до того, як пілот направить пристрій у заборонену для нього зону. Декілька комплексів можна об'єднувати, щоб покривати більший простір.

Систему пропонують використовувати для постійного моніторингу повітряного простору для забезпечення безпеки на критично важливих об'єктах або під час заходів, наприклад спортивних змагань або концертів. За даними Verdict, продукцію компанії Dedrone вже використовують уряди 4-х країн Великої сімки, 9 федеральних агентств у США, включаючи Міністерство оборони, понад 65 об'єктів критичної інфраструктури, 20 аеропортів, 50 виправних установ і 10 корпорацій зі списку Fortune 500 по всьому світу.

[ + – ] Програмне забезпечення для системи DedroneRapidResponse

Як пише UAS Magazine, департамент поліції міста Санкт-Петербург (штат Флорида, США) першим серед усіх американських правоохоронців використав DedroneRapidResponse для охорони порядку. Систему розгорнули під час автомобільних перегонів Гран-прі Firestone 2022, що відбулися 27 лютого 2022 року. За словами віцепрезидента Dedrone, комплекс розробили в тісній співпраці з міськими поліцейськими з огляду на всі їхні побажання.

"Для забезпечення безпеки громадян та всіх учасників перегонів потрібна присутність поліції. Dedrone був ідеальним партнером, який допоміг нам вести спостереження та захистити безпольотну зону", — прокоментував начальник поліцейського департаменту Санкт-Петербурга Ентоні Холлоуей.

Раніше стало відомо, що Пентагон тестує нові системи для знищення дронів за допомогою мікрохвиль. Потужні випромінювачі здатні на великій відстані збивати кілька пристроїв.

Також писали, що в Росії представили свою портативну систему боротьби з дронами. Як стверджують розробники, вона здатна визначати розташування БПЛА по звуку, які вони видають під час руху, дальність дії становить близько одного кілометра.

Ще повідомляли, що Росія лякає ударним дроном "Мисливець", але до України він не долетить. Як припускає голова компанії DroneUA Валерій Яковенко, через санкції російським підприємствам не вистачить електроніки для повномасштабного виробництва нових безпілотників.