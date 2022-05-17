У Пентагоні збиватимуть ворожі дрони мікрохвилями: військові тестують нові системи

За допомогою випромінювачів комплекси можуть на значній відстані й в польових умовах знищувати відразу кілька БПЛА.

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Пентагон випробовує нову систему для боротьби з безпілотниками за допомогою мікрохвиль. Про це пише видання Defence News.

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Спеціальному управлінню для протидії малим безпілотним літальним апаратам (Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office або скорочено JCO) доручено протестувати пристрої боротьби з ворожими дронами. Чиновники стверджують, що мікрохвильові установки, розроблені сторонніми компаніями, успішно справляються одночасно з кількома БПЛА.

Пентагон провів 3 випробування, останнє проходило з 4 до 22 квітня на полігоні Юма в Аризоні. Компанії Epirus, Raytheon Technologies та Leonardo DRS представили три наземні системи захисту з потужними випромінювачами. Як заявили в JCO, таке обладнання використовує сфокусовані електромагнітні імпульси, які досить потужні для знищення БПЛА в повітрі.

Під час брифінгу керівник групи тестування Майкл ДіДженаро розповів, що у JCO насамперед звернули увагу на ефективність випромінювачів: дальність та кількість часу для ураження однієї чи двох цілей одночасно. Під час тестування цілями були дрони із трьох категорій:

до 9 кг; від 9,5 кг до 25 кг; трохи більше як 600 кг.

Він додав, що генератор векторної інверсії від компанії Leonardo DRS працював не так ефективно через відсутність випромінювальної антени, проте цю систему оцінили через здатність приймати дані про загрозу від державної системи управління та контролю, а потім генерувати мікрохвилі достатньої потужності для її усунення. — це дозволило зафіксувати точну потужність та час дії.

Комплекс від Epirus добре показав себе у знищенні цілей в умовах, наближених до польових. Можливості дітища Raytheon чиновник назвав перспективними, проте дорікнув йому недостатньою дальністю дії.

Пентагон вивчив 25 проєктів боротьби з малими БПЛА та відібрав 5 інструментів, які відповідали вимогам від таких розробників: Anduril Industries, Black Sage, CACI, Rafael Systems Global Sustainment та SAIC.

Зібрані під час тестів дані все ще аналізують, і звіт опублікують для обмеженої кількості осіб у Міністерстві оборони наступного тижня. Напрацювання американці планують продемонструвати на завершальній стадії розробки системи захисту від дронів восени 2022 року.

"У нас було 5 дуже складних архітектур. Кожна з них містила безліч різних компонентів для виявлення, ідентифікації, відстеження та ураження цілей, і ми протестували кожен із цих компонентів як окремо, так і як систему", — наголосив Майкл ДіДженнаро.

Раніше стало відомо, що США розробили новий дрон під потреби України. В межах військової допомоги ЗСУ отримають 126 американських БПЛА Phoenix Ghost, які за своїми функціями нагадують "камікадзе" Switchblade. Компанія AEVEX Aerospace конструювала дрони на замовлення Пентагону ще до вторгнення ЗС РФ до України, але з урахуванням досвіду військових на Донеччині.

Писали також, як дрони ЗСУ знищують танки РФ радянськими гранатами РКГ-3. Українці оснащують вибухові пристрої надрукованими на 3D-принтерах "хвостами", встановлюють на безпілотники та скидають на ворожу техніку зверху, влучаючи в найслабші місця.