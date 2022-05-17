В Пентагоне будут сбивать вражеские дроны микроволнами: военные тестируют новые системы

При помощи излучателей комплексы могут на значительном расстоянии и в полевых условиях уничтожать сразу несколько БПЛА.

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Пентагон испытывает новую систему для борьбы с беспилотниками при помощи микроволн. Об этом пишет издание Defence News.

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Специальному управлению для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office, или сокращенно JCO) было поручено протестировать устройства борьбы с вражескими дронами. Чиновники утверждают, что микроволновые установки, разработанные сторонними компаниями, успешно справляются одновременно с несколькими БПЛА.

Пентагон провел 3 испытания, последнее проходило с 4 по 22 апреля на полигоне Юма в Аризоне. Компании Epirus, Raytheon Technologies и Leonardo DRS представили 3 наземные системы защиты с мощными излучателями. Как заявили в JCO, такое оборудование использует сфокусированные электромагнитные импульсы, достаточно мощные для уничтожения БПЛА в воздухе.

Во время брифинга руководитель группы тестирования Майкл Ди Дженаро рассказал, что в JCO в первую очередь обратили внимание на эффективность излучателей: дальность и количество времени для поражения одной или двух целей одновременно. Во время тестирования целями выступали дроны из трех категорий:

до 9 кг; от 9,5 кг до 25 кг; не более 600 кг.

Он добавил, что генератор векторной инверсии от компании Leonardo DRS работал не так эффективно из-за отсутствия излучающей антенны, однако эту систему оценили из-за способности принимать данные об угрозе от государственной системы управления и контроля, а затем генерировать микроволны достаточной мощности для ее устранения — это позволило зафиксировать точную мощность и время воздействия.

Комплекс от Epirus хорошо показал себя в уничтожении целей в условиях, приближенных к полевым. Возможности детища Raytheon чиновник назвал перспективными, однако упрекнул его в недостаточной дальности действия.

Пентагон изучил 25 проектов борьбы с малыми БПЛА и отобрал 5 инструментов, которые соответствовали требованиям, от таких разработчиков: Anduril Industries, Black Sage, CACI, Rafael Systems Global Sustainment и SAIC.

Собранные во время тестов данные все еще анализируются, и отчет будет опубликован для ограниченного количества лиц в Министерстве обороны на следующей неделе. Существующие наработки американцы планируют продемонстрировать на завершающей стадии разработки системы защиты от дронов осенью 2022 года.

"У нас было 5 очень сложных архитектур. Каждая из них содержала множество различных компонентов для обнаружения, идентификации, отслеживания и поражения целей, и мы протестировали каждый из этих компонентов как по отдельности, так и в качестве системы", — подчеркнул Майкл Ди Дженнаро.

Ранее стало известно, что США разработали новый дрон под нужды Украины. В рамках военной помощи ВСУ получат 126 американских БПЛА Phoenix Ghost, которые по своим функциям напоминают "камикадзе" Switchblade. Компания AEVEX Aerospace конструировала дроны по заказу Пентагона еще до вторжения ВС РФ в Украину, но с учетом опыта военных на Донбассе.

Писали также, как дроны ВСУ уничтожают танки РФ советскими гранатами РКГ-3. Украинцы оснащают взрывные устройства напечатанными на 3D-принтерах "хвостами", устанавливают на беспилотники и сбрасывают на вражескую технику сверху, попадая в самые слабые места.