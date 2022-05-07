Нашли слабое место: как дроны ВСУ уничтожают танки РФ советскими гранатами (видео)

В Британии изумлены тем, что удается делать ВСУ с помощью устаревшего вооружения, дронов и 3D-печати.

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Для уничтожения российских танков Вооруженные силы Украины используют передовые технологии в сочетании с вооружением советских времен. Устаревшие противотанковые гранаты РКГ-3 устанавливают на украинские беспилотники и с их помощью эффективно поражают вражескую бронетехнику. Об этом пишет британская Daily Express.

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Для того чтобы старые боеприпасы советских времен можно было использовать вместе с БПЛА, было найдено оригинальное решение. Благодаря технологии 3D-печати эти устаревшие гранаты получили новую жизнь благодаря напечатанным пластиковым хвостовым оперениям, которые крепятся для стабилизации оружия при падении. Как сообщается, попадание в верх башни российских танков, является эффективным методом поражения из-за более слабой брони верхней части башни.

[ + – ] Учебная граната РКГ-3

[ + – ] Модифицированная гараната РКГ-1600

Модифицированные гранаты получили название РКГ-1600 и весят всего 1 кг, что позволяет применять их даже на гражданских беспилотниках. Но украинская армия сбрасывает эти гранаты с помощью дронов-октокоптеров. Они очень легкие и оснащены камерами, поэтому ими можно управлять с расстояния сотен метров, что позволяет незаметно приближаться к цели.

На практике оказалось, что РКГ-1600 можно сбрасывать с высоты до 300 метров. Причем точность попадания этими боеприпасами достаточно высока — радиус разброса составляет не более 1 метра.

Подразделение украинской армии "Аэроразведка" опубликовала видео, на котором запечатлены беспилотные октокоптеры с двумя бомбами RKG-1600, установленными под ними. На кадрах также видно, как модифицированное оружие сбрасывается на российскую бронетехнику.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять против российских оккупантов барражирующие боеприпасы. Новый беспилотник-камикадзе Phoenix Ghost из США применили в Харьковской области.

Украинские инженеры переделывают обычные дроны под военные нужды. Как сообщила The New York Times, группа энтузиастов оборудовала мастерскую, где гражданские БПЛА кастомизируют для использования в военных, поисковых и спасательных операциях.