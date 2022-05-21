У Росії розробили портативну систему для боротьби з дронами: що вона вміє

За словами розробників, новий пристрій захищатиме об'єкти критичної інфраструктури, вишукуючи наземні та повітряні загрози.

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Холдинг "Роселектроніка" представив портативну станцію для боротьби з дронами. Про це повідомляє пресслужба російської державної корпорації "Ростех".

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Стверджується, що станція радіолокації на базі російських елементів призначена для захисту об'єктів критичної інфраструктури від малогабаритних безпілотників. Вага в 5 кг дозволяє легко переміщувати пристрій і навіть використовувати його як ручну "зброю".

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Система використовує ефект Допплера — зміну звукових хвиль, що сприймається спостерігачем (приймачем) унаслідок руху джерела випромінювання щодо спостерігача (приймача). Іншими словами, прилад вловлює та обробляє сигнали об'єктів або їхніх частин під час руху, у випадку з дронами йдеться про звуки обертання гвинтів під час зависання.

За словами розробників, РЛС фіксує невеликі безпілотники з відривом до кілометра, зокрема на низьких висотах. Крім того, їх можна використовувати для виявлення наземних цілей, наприклад, місце розташування машини можна визначити на відстані більше 10 км.

Над створенням нового РЛС працює Рибінський завод приладобудування (входить до складу "Роселектроніки"). Як розповів генеральний директор підприємства Андрій Комогорцев, вона здатна одночасно відслідковувати до 32 об'єктів і об'єднуватися з іншими засобами радіолокації.

"Основне завдання нової радіолокаційної станції — пошук малолітніх малогабаритних повітряних цілей та інших загроз, наприклад наземних роботизованих комплексів, — повідомив він. — Наразі станція вже пройшла попередні випробування".

Зараз Ростех розробляє кілька засобів боротьби з безпілотниками, у тому числі мобільний комплекс "Рать" із системою лазерного ураження, комплекс протидії цивільним БПЛА "Атака-DBS" і електромагнітну зброю.

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