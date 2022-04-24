ЗСУ вбивають військових РФ польськими дронами-камікадзе Warmate, – ЗМІ (фото, відео)
Безпілотник Warmate здатний працювати цілодобово, він оснащений осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєголовками. Виробники кажуть, що дрони вже зарекомендували себе на полі бою.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Збройні сили України використовують проти російських окупантів польські ударні безпілотники Warmate та баражувальні боєприпаси цього виробника. Про це пише український портал "Мілітарний".
Безпілотник Warmate розробила польська фірма WB Electronics, що входить до групи компаній WB GROUP. Детальної інформації щодо постачання озброєння в Україну польський виробник не розкриває. WB Group стверджує, що її продукція зарекомендувала себе на полі бою.
На фото вище — осколково-фугасна боєголовка BFW, що містить 530 г гексогену та 524 осколки, пише польське видання Super Еxpress.
Військовий дослідник Арслон Ксудосі 24 квітня опублікував у Twitter фото з ударним безпілотником Warmate.
"Українські військові почали використовувати дрони-вбивці, боєприпас розташований у передній частині безпілотника", — підписав він фото.
Безпілотник Warmate — коротка характеристика
Дрон Warmate важить 5,3 кг, з них приблизно 1,4 кг припадає на бойову частину. Його можна використовувати для знищення укріплених і броньованих цілей та оснащувати осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєголовками. Безпілотник може працювати цілодобово, підготовка до їхнього зльоту займає приблизно 5 хвилин.
Апарат виготовлений із композиційних матеріалів. Снаряд може запускатись з переносних пускових установок або повітряних носіїв. Керує і наводить БПЛА оператор.
Західні військові експерти вважають, що результат битви за Донбас багато в чому залежатиме від того, скільки безпілотників мають ЗСУ та ЗС РФ.
Нагадаємо, що США хочуть відправити Україні дрони-камікадзе Switchblade-600 з радіусом дії 40 кілометрів. Апарат здатний знищувати та виводити з ладу бронетехніку.