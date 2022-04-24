ЗСУ вбивають військових РФ польськими дронами-камікадзе Warmate, – ЗМІ (фото, відео)

Безпілотник Warmate здатний працювати цілодобово, він оснащений осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєголовками. Виробники кажуть, що дрони вже зарекомендували себе на полі бою.

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Збройні сили України використовують проти російських окупантів польські ударні безпілотники Warmate та баражувальні боєприпаси цього виробника. Про це пише український портал "Мілітарний".

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Безпілотник Warmate розробила польська фірма WB Electronics, що входить до групи компаній WB GROUP. Детальної інформації щодо постачання озброєння в Україну польський виробник не розкриває. WB Group стверджує, що її продукція зарекомендувала себе на полі бою.

На фото вище — осколково-фугасна боєголовка BFW, що містить 530 г гексогену та 524 осколки, пише польське видання Super Еxpress.

Військовий дослідник Арслон Ксудосі 24 квітня опублікував у Twitter фото з ударним безпілотником Warmate.

"Українські військові почали використовувати дрони-вбивці, боєприпас розташований у передній частині безпілотника", — підписав він фото.

Безпілотник Warmate — коротка характеристика

Дрон Warmate важить 5,3 кг, з них приблизно 1,4 кг припадає на бойову частину. Його можна використовувати для знищення укріплених і броньованих цілей та оснащувати осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєголовками. Безпілотник може працювати цілодобово, підготовка до їхнього зльоту займає приблизно 5 хвилин.

Апарат виготовлений із композиційних матеріалів. Снаряд може запускатись з переносних пускових установок або повітряних носіїв. Керує і наводить БПЛА оператор.

Західні військові експерти вважають, що результат битви за Донбас багато в чому залежатиме від того, скільки безпілотників мають ЗСУ та ЗС РФ.

Нагадаємо, що США хочуть відправити Україні дрони-камікадзе Switchblade-600 з радіусом дії 40 кілометрів. Апарат здатний знищувати та виводити з ладу бронетехніку.