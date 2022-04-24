ВСУ убивают военных РФ польскими дронами-камикадзе Warmate, – СМИ (фото, видео)

Беспилотник Warmate способен работать круглосуточно, он оснащен осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеголовками. Производители говорят, что дроны уже зарекомендовали себя на поле боя.

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Вооруженные силы Украины используют против российских оккупантов польские ударные беспилотники Warmate и барражирующие боеприпасы этого производителя. Об этом пишет украинский портал "Мілітарний".

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Беспилотник Warmate разработала польская фирма WB Electronics, которая входит в группу компаний WB GROUP. Детальной информации о поставках вооружения в Украину польский производитель не раскрывает. WB Group утверждает, что ее продукция уже зарекомендовала себя на поле боя.

На фото выше – осколочно-фугасная боеголовка BFW, содержащая 530 г гексогена и 524 осколка, пишет польское издание Super Еxpress.

Военный исследователь Арслон Ксудоси 24 апреля опубликовал в Twitter фотографии с ударным беспилотником Warmate.

"Украинские военные начали использовать дроны-убийцы, боеприпас расположен в передней части беспилотника", – подписал он фото.

Беспилотник Warmate – краткая характеристика

Дрон Warmate весит 5,3 кг, из них примерно 1,4 кг приходится на боевую часть. Его можно использовать для уничтожения укрепленных и бронированных целей и оснащать осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеголовками. Беспилотник может работать круглосуточно, подготовка к их взлету занимает около 5 минут.

Аппарат сделан из композиционных материалов. Снаряд может запускаться с переносных пусковых установок или воздушных носителей. Управляет и наводит БПЛА оператор.

Западные военные эксперты полагают, что исход битвы за Донбасс во многом будет зависеть от того, сколько беспилотников имеют ВСУ и ВС РФ.

Напомним, что США хотят отправить Украине дроны-камикадзе Switchblade-600 с радиусом действия в 40 километров. Аппарат способен уничтожать и выводить из строя бронетехнику.