В России разработали портативную систему для борьбы с дронами: что она умеет

По словам разработчиков, новое устройство будет защищать объекты критической инфраструктуры, выискивая наземные и воздушные угрозы.

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Холдинг "Росэлектроника" представил портативную станцию для борьбы с дронами. Об этом сообщает пресс-служба российской государственной корпорации "Ростех".

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Утверждается, что радиолокационная станция на базе российских элементов предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры от малогабаритных беспилотников. Вес в 5 кг позволяет легко перемещать устройство и даже использовать его в качестве ручного "оружия".

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Система использует эффект Допплера — изменение звуковых волн, воспринимаемой наблюдателем (приемником) вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя (приемника). Другими словами, прибор улавливает и обрабатывает сигналы объектов или их частей во время движения, в случае с дронами речь идет о звуках вращения винтов во время зависания.

По словам разработчиков, РЛС фиксирует небольшие беспилотники на расстоянии до километра, в том числе на низких высотах. Кроме того, их можно использовать для обнаружения наземных целей, например, местоположение машины можно определить на расстоянии более 10 км.

Над созданием нового РЛС работает Рыбинский завод приборостроения (входит в состав "Росэлектроники"). Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Комогорцев, она способна одновременно отслеживать до 32 объектов и объединяться с другими радиолокационными средствами.

"Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например наземных роботизированных комплексов, — сообщил он. — На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания".

В настоящее время Ростех разрабатывает несколько средств борьбы с беспилотниками, в том числе мобильный комплекс "Рать" с системой лазерного поражения, комплекс противодействия гражданским БПЛА "Атака-DBS" и электромагнитное оружие.

Ранее сообщали, как ВСУ убивают российских военных с помощью дронов Warmate из Польши. Беспилотник-камикадзе оснащен осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеголовками, которые может сбрасывать на противника даже в темное время суток.

В ВСУ рассказали, что многие украинские операторы БПЛА являются геймерами. Навыки, полученные в видеоиграх, помогают им управлять летательными аппаратами и атаковать позиции ВС РФ.

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