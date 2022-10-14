Dedrone выпустила новую пушку для захвата дронов: теперь еще точнее и эффективнее

DedroneDefender является более легким и компактным продолжителем традиций DroneDefender, которые используют ВСУ.

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Американская компания Dedrone выпускает новую модель пушки для борьбы с дронами под названием DedroneDefender. Подробности проекта сообщает сайт Tech Crunch.

Новый DedroneDefender весит 3,5 килограмма и длиной 55 сантиметров — это самая компактная пушка в арсенале Dedrone. Она выпускает узконаправленные радиопомехи, чтобы поражать отдельно взятые БПЛА, не задевая другие устройства. DedroneDefender предназначен в первую очередь для борьбы с дронами-нарушителями в городских условиях, где много сетей Wi-Fi и электроники.

Устройство взаимодействует с платформой управления и контроля DedroneTracker, она обнаруживает и отслеживает летательные аппараты, а затем выделяет наиболее приоритетные цели и определяет протоколы связи, которые нужно "заглушить". По словам разработчиков, как только связь между дроном и оператором прерывается, ружье переходит в заранее запрограммированный режим безопасности, чтобы свести к минимуму повреждение БПЛА и риски для окружающих.

[ + – ] Концепт DedroneDefender Фото: Dedrone

Как утверждает Dedrone, новое антидроновое ружье эффективно работает как против одиночных аппаратов, так и против целых роев. Его можно использовать в ручном режиме, как оружие, а также запускать с помощью приложения на смартфоне. В начале 2023 года разработчики планируют представить подвижную платформу для автоматического наведения. Компания предлагает использовать технологию сотрудникам гражданских, государственных и правоохранительных органов. Dedrone.

"DroneDefender — ценный ресурс для экстремально агрессивных сред, что подтверждают наши федеральные и военные заказчики. DedroneDefender предоставляет такие же возможности для правоохранительных органов и является жизненно важным инструментом в сфере многоуровневой защиты. Его легко внедрить и использовать для защиты от дронов, особенно в сочетании с приоритизацией угроз, предоставляемой DedroneTracker. Наша библиотека решений постоянно обновляется, чтобы гарантировать, что как DroneDefender, так и DedroneDefender способны смягчить последствия даже для новейших беспилотных летательных аппаратов, изготовленных и собранных вручную", — прокомментировала гендиректор Dedrone Аадитья Девараконда.

Ранее писали, что ВСУ использует пушки DroneDefender для борьбы с российскими БПЛА. Они не не только "глушат" и приземляют дроны, но и позволяют перехватить управление.

Недавно Dedrone выпустила комплекс для борьбы с беспилотниками Dedrone Portable. Он уже помогает украинским военным обнаруживать дроны, определять их типы и наиболее эффективные средства подавления.