ВСУ перехватили российский дрон с шестью гранатами прямо в полете (видео)

Военные воспользовались антидроновой пушкой, чтобы взять БПЛА под свой контроль и эффектно уничтожить.

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Вооруженные силы Украины уничтожили российский дрон, вооруженный гранатами. Телеканал "Еспресо" разместил в YouTube видео с подробностями.

По информации СМИ, мультикоптер, оснащенный шестью гранатами (ВОГ) сбился с маршрута, когда летел в направлении Запорожья. Бойцы ВСУ заметили его и начали преследовать с помощью дрона, наблюдая за перемещениями. Тем временем, на земле военный отправился наперерез со специальным антидроновым ружьем и перехватил контроль над вражеским беспилотником.

Контролируя БПЛА, украинский защитник резко увеличил скорость полета и расшатал подвешенные гранаты, которые в итоге сдетонировали. Таким образом он помешал россиянам сбросить взрывчатку по целям и предотвратил возможные разрушения.

Ранее Фокус писал об антидроновых пушках, которые ВСУ используют для борьбы с БПЛА России. Среди них стоит выделить DroneDefender, которая может не только "глушить" вражеские БПЛА, но и перехватывать над ними контроль, подменяя сигналы. Дальность поражения устройства составляет 2 км, а время работы — до 2 часов.

Недавно Dedrone выпустила новую пушку для захвата дронов под названием DedroneDefender. Она стала более компактной и точной, позволяя бороться с беспилотниками в городской среде, не влияя на другую технику с беспроводной связью.

Украинцы разработали собственные антидроновые пушки ANTIDRON KVSG-6. Компания Kvertus уже поставляет ружья военным, а также обучает правильно обращаться с ними. ANTIDRON KVSG-6 "глушит" сигналы GPS в радиусе до 3 км, обрывая связь дрона с операторам и лишая его навигации.