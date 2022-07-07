Збивають дрони ЗСУ: в РФ заявили про успішне використання електромагнітних рушниць "Ступор"

За словами силовиків, комплекс глушить сигнали безпілотних апаратів і позбавляє їх зв'язку з оператором.

Російські війська вперше використали зброю для боротьби з дронами під назвою "Ступор" на території України. Про це повідомляє агентство ТАРС, посилаючись на анонімне джерело в силових структурах.

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За його словами, електромагнітні комплекси успішно застосовують проти українських безпілотників. Вони демонструють високу ефективність і зручність у застосуванні — досить зловити літальний апарат у приціл і натиснути на кнопку. "Ступор" створює електромагнітні перешкоди й глушить сигнал, який дозволяє оператору керувати безпілотником, після чого останній приземляється "в потрібне місце".

Як додав представник силового відомства, такі "рушниці" потрібні російським військам, оскільки українські сили використовують дуже багато безпілотників. Він не розкрив, де саме ЗС РФ збивають українські дрони, проте згадав її застосування на заході Донецької області. Офіційно Росія поки що жодного разу не повідомляла про успішне використання переносних протидронових комплексів під час бойових дій в Україні, хоча Міноборони РФ звітувало про ураження українських безпілотних апаратів за допомогою ракет, систем ППО та стаціонарних комплексів радіоелектронної боротьби.

За даними ТАРС, комплекс "Ступор" розробив Головний науково-дослідний випробувальний центр робототехніки Міноборони РФ, а перший зразок продемонстровали на військово-технічному форумі "Армія-2017". Зброя вражає техніку в прямій видимості на відстані до 2 кілометрів із "розкидом" у 20 градусів. Крім сигналів керування, може також придушувати канали навігації, передачу даних, роботу камер в оптико-електронному діапазоні. На російському ринку комплекси "Ступор" продаються приблизно за 490 тис. рублів.

4 липня російський військовослужбовець із позивним Дукат розповів про роботу "Ступора" кореспонденту телеканалу "Известия". За його словами, стрілець має постійно утримувати об'єкт у прицілі, доки в нього не сяде акумулятор або він не впаде на землю. Оператор БПЛА при цьому бачить на пульті управління лише чорний екран.

"Оскільки зараз дуже активно застосовуються безпілотники, вони заважають активно працювати, то доводиться застосовувати подібні рушниці. Ось вони надійшли на озброєння", — зазначив солдат.

Раніше з'явилася інформація, що дрони ЗСУ стають неефективними через російські системи РЕБ і ППО. За словами західних експертів, за чотири місяці війни ЗС РФ навчилися краще використовувати свої ракетні комплекси, глушилки та стрілецьку зброю, тому українські захисники почали рідше використовувати безпілотники, побоюючись втратити їх.

Писали також, що Мінцифри та ЗСУ зібрали близько 200 млн грн на українську армію дронів. За словами Михайла Федорова, найближчим часом влада купить два військові комплекси Warmate загальною вартістю 64 млн гривень.