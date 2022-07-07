Сбивают дроны ВСУ: В РФ заявили об успешном использовании электромагнитных ружей "Ступор"

По словам силовиков, комплекс глушит сигналы беспилотных аппаратов и лишает их связи с оператором.

Российские войска впервые использовали оружие для борьбы с дронами под названием "Ступор" на территории Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в силовых структурах.

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По его словам, электромагнитные комплексы успешно применяют против украинских беспилотников. Они демонстрируют высокую эффективность и удобство в применеии — достаточно поймать летательный аппарат в прицел и нажать на кнопку. "Ступор" создает электромагнитные помехи и глушит сигнал, который позволяет оператору управлять беспилотником, после чего последний приземляется "в нужное место".

Как добавил представитель силового ведомства, такие "ружья" необходимы российским войскам, поскольку украинские силы используют очень много беспилотников. Он не раскрыл, где именно ВС РФ сбивают украинские дроны, однако упомянул ее применение на западе Донецкой области. Официально Россия пока ни разу не сообщала об успешном использовании переносных противодроновых комплексов во время боевых действий в Украине, хотя Минобороны РФ отчитывалось о поражении украинских беспилотных аппаратов при помощи ракет, систем ПВО и стационарных комплексов радиоэлектронной борьбы.

По данным ТАСС, комплекс "Ступор" разработан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ, а первый образец был продемонстрирован на военно-техническом форуме "Армия-2017". Оружие поражает технику в прямой видимости на расстоянии до 2 километров с "разбросом" в 20 градусов. Помимо управляющих сигналов, оно может также подавлять каналы навигации, передачу данных, работу камер в оптико-электронном диапазоне. На российском рынке комплексы "Ступор" продаются примерно за 490 тыс. рублей.

4 июля российский военнослужащий с позывным Дукат рассказал о работе "Ступора" корреспонденту телеканала "Известия". По его словам, стрелку необходимо постоянно удерживать объект в прицеле, пока у него не сядет аккумулятор или он не упадет на землю. Оператор БПЛА при этом видит на пульте управления лишь темный экран.

"Так как сейчас очень активно применяются беспилотники, они мешают активно работать, то приходится применять подобные ружья. Вот они поступили на вооружение", — отметил солдат.

Ранее появилась информация, что дроны ВСУ становятся неэффективными из-за российских систем РЭБ и ПВО. По словам западных экспертов, за четыре месяца войны ВС РФ научились лучше использовать свои ракетные комплексы, глушилки и стрелковое оружие, поэтому украинские защитники стали реже использовать беспилотники, опасаясь их потерять.

Писали также, что Минцифры и ВСУ собрали около 200 млн грн на украинскую армию дронов. По словам Михаила Федорова, в ближайшее время власти купят два военных комплекса Warmate общей стоимостью 64 млн гривен.