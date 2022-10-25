Дрони від волонтерів і Starlink від близьких: як оператори ЗСУ воюють на фронті (відео)

Українські військові перемагають росіян завдяки гнучкості та сучасним технологіям.

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Українські військові за допомогою безпілотників обороняють місто Бахмут у Донецькій області. Вони розповіли журналістам телеканалу Sky News про те, як використовують технології у бойових діях.

Один із підрозділів розмістився приблизно в 1,5 км від лінії фронту, сховавшись від російських військових серед зруйнованих будівель. Як розповів колишній інженер, а нині оператор дрону на ім'я Денис, для управління БПЛА потрібно знаходитися просто неба, щоб був хороший зв'язок.

"У цій повітряній команді є відчуття самодіяльності, адже вона вирішує свої завдання нетрадиційними способами", — зауважили іноземні журналісти.

Денис пройшов онлайн-курс з управління дронами, а потім розповів командиру про свої нові навички. Пізніше волонтери подарували військовим кілька дронів, а дівчина оператора сплатила підписку на супутниковий Інтернет Starlink від Ілона Маска.

На думку Дениса, українська армія відрізняється від російської більш гнучкою горизонтальною ієрархією. Він пояснив, що командири не вважають себе розумнішими за простих солдат, які прийшли в армію з цивільного життя, але мають специфічні вміння.

"Ви знаєте, наш командир не має доступу до супутника, тому ми надаємо йому інформацію. Не можна покладатися на чиюсь допомогу, адже коли ви запитуєте інший підрозділ, вони можуть бути надто зайняті", — поділився військовий.

На фронті й українці, й росіяни намагаються збивати дрони за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, тому оператори намагаються не підводити БПЛА близько до ворожих позицій. Ден зізнався, що у жовтні його підрозділ втратив два дрони.

Раніше стало відомо, що бійці ЗСУ навчилися самі збирати дрони прямо на фронті. Військовослужбовці з батальйону морської піхоти освоїли основи робототехніки та сконструювали кілька літальних апаратів під різні завдання.

Нещодавно ЗСУ за допомогою БПЛА вразив росіян, озброєних антидроновою гарматою "Ступор". Засіб радіоелектронної боротьби не врятував окупантів від скинутих із висоти гранат.