Іранські дрони не допоможуть Росії перемогти ЗСУ: річ не в кількості, а в якості

Переломний момент у війні дронів може настати тоді, коли ЗСУ отримають нову партію Switchblade 300.

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Згідно із заявами президента України Володимира Зеленського, для потреб ЗС РФ Кремль закупив у Ірану 2400 бойових дронів. Як вони зможуть вплинути на війну, пояснює видання economist.com.

На відміну від американських Switchblade 300, іранські Shahed-136 виготовлені досить грубо. Майже всі запчастини, електроніку, двигуни можна придбати в інтернеті. Ні про яку електроніку рівня military grade тут не може йтися. Так, це здешевлює собівартість пристрою. Відомо, що "Шахіди" продаються по $20 тис. за одиницю та випускаються відносно великими партіями. Також, проти Switchblade 300, вони літають швидше (185 км/год) і можуть нести значно більше корисного навантаження у вигляді боєприпасів — до 50 кг. Дальність польоту у них теж пристойна — 2000 км, це навіть більше, ніж у ракет системи HIMARS. Але в управлінні вони набагато слабші: Shahed-136 не настільки маневрений, як Switchblade 300, можливо, саме тому ЗС РФ запускали їх лише по стаціонарних цілях. Ну, і звуки, що видають ці БПЛА під час польоту, видають їх. Відомо, що українські військові та поліцейські збивали іранські дрони з автоматів та гвинтівок, не кажучи вже про кулемети.

Ще одним мінусом є супутникова система наведення "зроблених на коліні" іранських ударних дронів. Вона надзвичайно сприйнятлива до електромагнітних перешкод, на відміну від високотехнологічних моделей БПЛА, що випускаються для американської армії. На користь такого аргументу говорить і те, що ЗСУ чудово справляються зі знищенням "Шахідів". Заявлено про знешкодження сотень апаратів.

Плюс "Шахідів" лише в тому, що їх у Росії багато. Під час масованих атак 11 та 12 жовтня ці бойові дрони активно застосовувалися по об'єктах інфраструктури України, внаслідок чого, за словами президента Зеленського, постраждала третина українських електростанцій. ЗСУ змушені витрачати дорогі ракети ППО на дешеві безпілотники, що також невигідно для української сторони.

Але Росія робить собі лише гірше — її злочини проти мирного населення України викликають гнів серед світової спільноти і невдовзі, можливо, країн, котрі займають нейтральну позицію, просто не залишиться. На тлі новин про величезну кількість жертв серед мирного населення, навіть Ізраїль, який підтримує контакти з Кремлем, ухвалив рішення про відправку Україні військового спорядження.

Незабаром ЗСУ повинні отримати від США партію Switchblade 600, які мають досить потужні боєголовки, щоб знищувати танки. А опір України досі свідчить, що терор Росії з неба лише зміцнює волю українців до боротьби.

Раніше ми повідомляли про те, що українських розвідників забезпечують дронами та супутниковим Інтернетом волонтери та близькі люди.