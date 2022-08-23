Эксперты рассказали, как БПЛА Switchblade 600 помогут Украине освободить Херсон и Крым

Эксперты рассказали, что чего предназначены Switchblade 600. Эти барражирующие боеприпасы сильно отличаются по характеристикам от уже переданных Украине Switchblade 300.

США могут передать Украине около 10 барражирующих боеприпасов (или беспилотников-камикадзе) Switchblade 600. Контракт на исследование и разработки будет заключен в ближайшие 30 дней, о чем пишет издание Newsweek.

Сообщается, что Switchblade 600 были обещаны Украине более пяти месяцев назад, однако пока не поступали на вооружение ВСУ. Правда, всего ожидается поставка лишь 10 таких устройство, поскольку Switchblade 600 ранее производился только в небольших количествах для тестов, а большой производственной линии не было налажено.

В материале сказано, что преимущества барражирующих боеприпасов Switchblade 600 включают в себя большую взрывчатую мощность, большую дальность действия и способность находиться в районе в течение более длительного времени. Switchblade 600, предназначенный для поражения крупных бронированных машин и танков.

Эксперты уверены, что такие барражирующие боеприпасы могут помочь Украине освободить Херсон и даже полуостров Крым от российских войск. Так, эксперт из Центра военно-морского анализа и Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт сказал, что Switchblade 600 могут работать за пределами диапазона работы российских систем.

А вот старший директор Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократий Брэдли Боуман сказал: "Вы можете использовать 300-й, чтобы повредить радар, но чем больше цель защищена броней, тем сильнее вам понадобится Switchblade 600".

Отмечается, что ранее Штаты передавали Украине барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и Phoenix Ghost, которые не настолько мощные, как Switchblade 600.

Также напомним, что минобороны ФРГ не намерено поставлять Украине больше оружия. Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера.

Кроме того, Фокус сообщал, что продажи российского оружия за рубеж упали в шесть раз. Война с Украиной сделала плохую рекламу российскому оружию, нанеся огромный репутационный ущерб военно-промышленному комплексу России.

Еще сообщалось, что Евросоюз хочет создать миссию для тренировки военных ВСУ. Жозеп Боррель подтвердил, что тренировать украинских бойцов будут в одной из стран, которая имеет с Украиной общие границы.